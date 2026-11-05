Javier Milei y Pedro Sánchez, un saludo frío y fugaz en la apertura del plenario de la Cumbre Iberoamericana

El presidente argentino y el jefe del Gobierno español se vieron por primera vez tras los insultos de Milei. La cumbre, que busca recuperar peso tras el fracaso de Ecuador, tiene ausencias de peso como Sheinbaum y Lula.

Madrid fue sede este jueves 5 de noviembre del plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reunió a líderes como Pedro Sánchez, Javier Milei y el chileno José Antonio Kast. El gran foco de las cámaras estuvo en el cruce entre el mandatario argentino y el presidente del Gobierno español, el primer cara a cara entre ambos tras la polémica por los insultos de Milei.

El encuentro fue un saludo breve y distante. El canciller español, José Manuel Albares, recibió a Milei en la entrada. Luego, junto al rey Felipe VI, Sánchez y el secretario general de la Comunidad Iberoamericana, Andrés Allamand, recibieron a los jefes de delegación. Con el monarca, Milei intercambió sonrisas; con Sánchez, se dio un apretón de manos frío y rápido, sin gestos de cercanía, y mantuvieron un breve intercambio protocolario.

Cómo es el plenario El acto se realiza en la Galería de las Colecciones Reales y está presidido por Felipe VI, junto a Sánchez y Allamand. La jornada comenzará con un discurso del rey, seguido por la intervención de Sánchez y luego por las de los representantes de las 22 delegaciones presentes.

Desde las 9 de la mañana comenzaron a llegar los mandatarios. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera jefa de Estado en llegar al recinto. Albares la recibió en la entrada, antes del saludo oficial. También participaron de la recepción la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Una edición con mucho en juego y varias ausencias La Comunidad Iberoamericana le dio especial importancia a esta edición por el fracaso del último encuentro en Ecuador, al que asistieron solo cuatro jefes de Estado. Esta vez, 10 de los 22 países miembros están representados por su máxima autoridad.