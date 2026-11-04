Javier Milei viajó a España para la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con Abascal, líder de Vox

El presidente partió desde Aeroparque rumbo a Madrid y no tiene previstas reuniones bilaterales con otros mandatarios ni con el rey Felipe VI. Regresará el viernes por la mañana.

El presidente Javier Milei viajó el martes por la noche a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, que se realizará en Madrid. Su única actividad oficial por fuera del encuentro será una reunión con Santiago Abascal, líder del partido Vox y uno de los principales referentes de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. No tiene previstas reuniones bilaterales con otros jefes de Estado ni encuentros con el rey Felipe VI.

El mandatario partió a las 23 desde Aeroparque con una comitiva reducida, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El vuelo hará una escala técnica a las 8.30 del miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, donde será recibido por el cónsul argentino, Luis María Sobrón, y luego continuará a Madrid, donde aterrizará a las 13 (hora argentina).

La agenda en Madrid. La cumbre se desarrollará entre el miércoles y el jueves. El encuentro con Abascal está programado para el miércoles a las 18.30, pocas horas después de la llegada del Presidente. La reunión se inscribe en el respaldo público de Milei a los sectores opositores a Sánchez: en una visita anterior, el mandatario se había reunido con Isabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar el jueves a las 5, en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Sin bilaterales. Pese a la presencia de representantes de los 22 países de la comunidad iberoamericana, Milei no tiene agendados encuentros adicionales con otros presidentes. Tampoco participará de las reuniones bilaterales que el rey Felipe VI mantendrá con mandatarios latinoamericanos, según confirmó la Casa Real. Entre los invitados figuran José Antonio Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras), César Bernardo Arévalo de León (Guatemala), Laura Fernández Delgado (Costa Rica), Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia). También está prevista una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres.