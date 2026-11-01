Javier Milei convocó a toda la clase política para la recepción oficial al papa León XIV en el Palacio Libertad

La Casa Rosada dio un giro protocolar e invitó formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a los 23 gobernadores y a los legisladores nacionales al acto del próximo 8 de noviembre.

Un sorpresivo giro político de la Casa Rosada generó una profunda satisfacción en el Vaticano en la antesala de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. El presidente Javier Milei tomó la decisión de extender la convocatoria oficial a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, a los 23 gobernadores provinciales y a la totalidad de los miembros del Congreso Nacional para participar de la recepción de Estado que se celebrará el próximo 8 de noviembre a las 18:30 en el Palacio Libertad.

La resolución presidencial modifica el esquema inicial diseñado por el Poder Ejecutivo, donde tanto la titular del Senado como la amplia mayoría de diputados y senadores no figuraban en la nómina original de invitados. Este cambio de rumbo cobra particular relevancia institucional en medio del público distanciamiento entre la fórmula presidencial, que previamente había llevado a Villarruel a explorar una audiencia privada con el Pontífice en la Nunciatura Apostólica.

Con este gesto de apertura, la administración nacional asume el mandato de unidad y diálogo institucional que signó el pontificado de Francisco y que León XIV busca dar continuidad en la región. El encuentro en el antiguo Centro Cultural Néstor Kirchner permitirá que la máxima autoridad de la Iglesia Católica tenga un contacto directo con el conjunto de la representación política argentina, cumpliendo un anhelo de larga data de la diplomacia vaticana.

Una agenda con fuerte impronta pastoral y contraste ideológico La escala en el Palacio Libertad constituirá el único evento de corte puramente protocolar y político que mantendrá el Sumo Pontífice con el establishment nacional. La hoja de ruta oficial contempla una extensa y nutrida agenda pastoral que se desplegará por la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Entre los hitos principales de su estadía en el país se destacan una visita al Cottolengo Don Orione, la celebración de misas masivas en Palermo, Luján y la capital cordobesa, encuentros sectoriales con referentes sindicales, empresariales y dirigentes sociales, además de una Vigilia de Oración con la juventud en el Monumento a los Españoles.