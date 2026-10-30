Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión en Aeroparque y el Gobierno evalúa una cadena nacional

Javier Milei recibirá personalmente al papa León XIV al pie del avión cuando llegue a la Argentina , según confirmó este viernes el secretario de Culto, Agustín Caulo. La recepción se realizará en el Aeroparque Jorge Newbery el próximo domingo 8 de noviembre, cuando el Pontífice arribe desde Uruguay para iniciar una estadía de cuatro días en el país.

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“El Presidente va a recibir al papa León XIV al pie del avión”, aseguró Caulo. De esta manera, quedó confirmado que la bienvenida oficial será en la terminal aérea y no en la Casa Rosada, como se había especulado durante los últimos días.

El avión que trasladará al Pontífice desde Montevideo tiene previsto aterrizar a las 16.30 en Aeroparque . Desde allí comenzará formalmente la agenda argentina de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú.

Además del recibimiento presidencial, la Casa Rosada analiza transmitir por cadena nacional algunos momentos de la visita . La decisión todavía no está cerrada y dependerá de cuáles sean las actividades que finalmente se incorporen a una transmisión oficial.

“La intención del Gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a Su Santidad en alguna actividad”, explicó Caulo en declaraciones radiales.

La posibilidad no se limitaría necesariamente al momento de la llegada. El Ejecutivo evalúa incluir distintas instancias consideradas especialmente significativas dentro de la agenda conjunta entre Milei y León XIV.

Qué hará el Papa durante su primer día en Argentina

Después de arribar a Buenos Aires, León XIV tendrá su primera agenda oficial durante la tarde del domingo 8. Entre las actividades previstas aparece un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, seguido por un encuentro con Javier Milei.

También está previsto un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La agenda completa del Pontífice en Argentina se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Durante esos días recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas multitudinarias, reuniones con jóvenes, trabajadores, referentes religiosos y diferentes sectores de la sociedad.

Una visita esperada después de casi cuatro décadas

La llegada de León XIV tendrá además un fuerte componente histórico. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde Juan Pablo II en 1987, casi cuatro décadas atrás. Francisco, pese a haber nacido en el país, no regresó durante sus años como Pontífice.

La visita ya fue declarada de interés nacional por el Gobierno y obligó a desplegar importantes operativos de seguridad y modificaciones en distintos cronogramas, entre ellos el fútbol argentino.

El Senado también intervino en la organización institucional. La Cámara alta aprobó por unanimidad una invitación formal para que León XIV visite el Congreso y pidió al Poder Ejecutivo que garantice la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el encuentro del Papa con autoridades nacionales.

La gira del Pontífice comenzará en Uruguay y continuará luego por Argentina y Perú. En el tramo argentino, el primer gesto institucional ya quedó definido: Milei lo esperará personalmente al pie del avión en Aeroparque.