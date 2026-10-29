Lula le agradeció a Macri el saludo electoral en medio de la tensión con Milei

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le agradeció públicamente a Mauricio Macri el saludo que recibió tras su triunfo electoral frente a Flávio Bolsonaro y aprovechó el mensaje para recordar la relación que mantuvo con el expresidente argentino. El intercambio se produjo en medio de las tensiones con el gobierno de Javier Milei, que decidió no emitir una felicitación oficial por el resultado de los comicios brasileños.

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A través de su cuenta en la red social X, Lula valoró el gesto de Macri y expresó su deseo de que los países de la región trabajen de manera conjunta para promover el desarrollo y la prosperidad. También evocó el vínculo bilateral de sus anteriores mandatos y destacó la importancia de resolver las diferencias por vías institucionales.

“Agradezco al expresidente Mauricio Macri por sus saludos y sus buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos” , escribió el mandatario brasileño.

Luego agregó: “Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se resolvían de manera civilizada y republicana”.

El mensaje fue interpretado en el contexto de la distancia política entre Lula y Milei, que volvió a quedar expuesta tras las elecciones en Brasil y las diferencias entre ambos gobiernos sobre la relación bilateral.

El saludo de Macri y el respaldo del PRO

Macri había felicitado a Lula después de conocerse el resultado electoral y destacó la importancia de que el nuevo mandato contribuya al crecimiento de Brasil y de la región.

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, expresó el exmandatario argentino.

El PRO, espacio político que conduce Macri y que mantiene una alianza legislativa con el oficialismo nacional, también difundió un comunicado institucional para reconocer el resultado de los comicios brasileños.

Desde el partido señalaron que la elección representa una oportunidad para fortalecer una relación bilateral de carácter histórico y estratégico. Además, manifestaron su intención de promover el diálogo y la cooperación entre ambos países.

La postura del PRO contrastó con la decisión de la Casa Rosada de no emitir una felicitación oficial a Lula, en un escenario en el que las diferencias ideológicas entre los presidentes condicionan el vínculo político.