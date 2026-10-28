Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula en Brasil y cuestionó la utilización de la Justicia para perseguir a Flávio Bolsonaro

En medio de la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil y del silencio de Javier Milei frente al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, Patricia Bullrich reconoció el resultado electoral brasileño y cuestionó el uso de la Justicia contra dirigentes opositores.

Javier Milei apuesta a la reelección: no definió su fórmula con Bullrich y habló de "extorsión" por el caso $LIBRA

La senadora de La Libertad Avanza afirmó que la voluntad expresada en las urnas debe ser respetada, aun cuando existan diferencias políticas con el gobierno vencedor.

La declaración se produjo en un escenario de tensión entre Buenos Aires y Brasilia. Lula obtuvo el 51,79 % de los votos en el balotaje frente al 48,21 % de Bolsonaro, candidato al que Milei había respaldado durante la campaña.

El Presidente argentino todavía no felicitó públicamente al mandatario brasileño ni reconoció formalmente el desenlace, mientras la Casa Rosada evalúa su posición ante las denuncias de irregularidades que hizo el sector bolsonarista. En ese contexto, la declaración de Bullrich resuena todavía más porque vuelve a tomar distancia del presidente libertario en lo que ya se analiza como un ”operativo de diferenciación”.

La dirigente argentina Patricia Bullrich expresa en la red social X su postura sobre las elecciones, el nuevo gobierno de Brasil y el funcionamiento de la justicia.

La relación entre Milei y Lula ya atravesaba un deterioro previo a la elección. El jefe de Estado argentino viajó a San Pablo para apoyar a Bolsonaro y dirigió insultos contra su par brasileño, a quien calificó de “corrupto” y “presidiario”. Brasil retiró a su embajador en Buenos Aires y redujo su representación diplomática después de esa escalada. Pese a la confrontación entre ambos presidentes, Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina y los canales institucionales entre los dos países continúan abiertos.

La tensión se agravó después de que Flávio Bolsonaro abandonara Brasil, pese a una orden judicial que le impedía salir del país y le exigía entregar sus pasaportes. El excandidato presidencial cruzó hacia la Argentina junto a su familia y luego abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar viaje hacia Estados Unidos, donde arribó esta mañana.

El Supremo Tribunal Federal había dispuesto la medida en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas. Bolsonaro sostuvo que la decisión buscaba intimidarlo, negó que planeara escapar y anunció que entregaría la documentación. Sin embargo, la Policía Federal canceló sus pasaportes tras el incumplimiento de la orden. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que ingresó a la Argentina sin impedimentos legales registrados en ese momento.

La fuga se produjo luego de que Bolsonaro desconociera inicialmente su derrota ante Lula y anunciara que pediría la anulación del balotaje. El Partido Liberal, su fuerza política, reconoció más tarde el resultado oficial. La salida del país sumó tensión a la relación regional y alimentó las críticas sobre el respaldo de Milei al dirigente brasileño.