Bullrich se ve lista para ser presidenta y dejó abierta una candidatura para 2027

Patricia Bullrich volvió a poner sobre la mesa sus aspiraciones presidenciales y dejó abierta la posibilidad de competir por la Casa Rosada. La actual senadora de La Libertad Avanza aseguró que se considera preparada para asumir la Presidencia, aunque evitó confirmar una candidatura para 2027 y reconoció que Javier Milei es hoy quien tiene la delantera dentro del oficialismo .

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“ Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol ”, afirmó Bullrich al ser consultada sobre su futuro político. También dejó en claro que no piensa cerrar definitivamente esa puerta: sostuvo que haberse jugado anteriormente por una candidatura presidencial no significa que haya “guardado el proyecto en el bolsillo”.

La dirigente buscó marcar una diferencia entre sentirse preparada para gobernar y estar actualmente construyendo una candidatura. Según explicó, en este momento no compite contra Milei , a quien considera el candidato natural del espacio si decide buscar un segundo mandato.

“El presidente siempre lleva la delantera para ser candidato”, señaló. Bullrich incluso planteó que una eventual reelección de Milei significaría que el proyecto oficialista logró sostenerse, pero evitó pronunciar una negativa definitiva sobre sus propias aspiraciones.

La definición aparece además en momentos en que dentro del oficialismo ya comenzaron los movimientos pensando en las elecciones de 2027 . En las últimas semanas circuló incluso la posibilidad de una fórmula Milei-Bullrich, mientras sectores políticos y empresarios también vienen consultándole a la senadora por sus planes a más largo plazo.

“Una tiene que saber esperar su momento”

Bullrich insistió en que no pretende anticipar una decisión electoral cuando todavía falta un año para los comicios. Según publicó Infobae, la dirigente considera que “una tiene que saber esperar su momento”, mientras continúa trabajando dentro del proyecto encabezado por Milei.

Al mismo tiempo, rechazó que la obliguen a descartar públicamente una eventual candidatura. “Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata”, explicó, y consideró que plantearse ahora como postulante implicaría colocarse en oposición al presidente.

Las condiciones que Bullrich plantea para 2027

Más allá de su futuro personal, la senadora también lanzó advertencias sobre el escenario que deberá enfrentar el Gobierno durante el próximo año. Consideró necesario que la administración libertaria llegue a las elecciones con una situación económica más favorable para la población y una estructura política más amplia.

Bullrich planteó la necesidad de acelerar acuerdos con gobernadores que integraron Juntos por el Cambio e incluso con sectores del peronismo dispuestos a acompañar determinadas reformas. También remarcó que La Libertad Avanza necesita ampliar su respaldo parlamentario para evitar dificultades en votaciones clave dentro del Congreso.

Por ahora, Bullrich asegura que no es candidata y respalda una eventual reelección de Milei, pero tampoco renuncia a su objetivo presidencial. Su frase volvió a instalar su nombre entre las alternativas del oficialismo para el futuro y dejó una puerta abierta que, al menos por ahora, no está dispuesta a cerrar.