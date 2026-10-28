Los Passaglia van por la Presidencia: "La opción al fracaso de Milei no puede ser volver al kirchnerismo"

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia se lanzaron este miércoles a la carrera presidencial de 2027 y confirmaron que uno de los dos será candidato a presidente por Hechos , el espacio político que construyeron desde San Nicolás. El anuncio llegó mediante un video difundido en redes sociales, con fuertes críticas tanto al Gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo.

“La opción al fracaso de Milei no puede ser volver al kirchnerismo”, plantearon como una de las principales definiciones del lanzamiento. Aunque todavía no resolvieron cuál de los hermanos encabezará la fórmula presidencial, dejaron en claro que el espacio buscará competir a nivel nacional y construir una alternativa por fuera de las dos fuerzas que hoy dominan buena parte de la discusión política.

El mensaje de campaña estuvo dirigido especialmente a trabajadores y familias afectadas por la situación económica. Los Passaglia cuestionaron el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvieron que “la motosierra fue cruel y pasó justo por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos” .

Al mismo tiempo, descartaron al kirchnerismo como alternativa. En el spot aseguraron que no pretenden ubicarse en una posición intermedia entre ambos espacios y plantearon que Hechos buscará disputar directamente con las dos principales fuerzas nacionales.

“No venimos a caminar por el medio ni a correrlos de atrás. Nos vamos a parar enfrente ”, señalaron. También sostuvieron que no aceptarán que las únicas opciones para el país sean “dos modelos que fracasaron”.

De San Nicolás a la carrera por la Casa Rosada

Santiago Passaglia es actualmente intendente de San Nicolás, mientras que Manuel ocupa una banca como diputado en la Legislatura bonaerense. Ambos presentaron su experiencia de gestión local como el principal antecedente sobre el que pretenden construir su propuesta nacional.

El espacio Hechos nació de esa estructura política y tuvo su primera experiencia electoral provincial en 2025. Ahora, los hermanos buscan expandirlo: además de la candidatura presidencial, anunciaron que presentarán un postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidatos a intendente en los 135 municipios bonaerenses.

Ninguno de los dos, además, buscará competir nuevamente por la Intendencia de San Nicolás. El objetivo declarado será concentrar sus esfuerzos en la construcción nacional y bonaerense de cara a las elecciones del próximo año.

El bolsillo, uno de los ejes de campaña

Los Passaglia adelantaron que una parte central de su discurso estará vinculada con la recuperación del poder adquisitivo y el valor del trabajo. “Que tu laburo valga y que las familias que se esfuercen lleguen a fin de mes con plata en el bolsillo”, señalaron en el lanzamiento.

También definieron a Hechos como una fuerza que pretende priorizar la gestión y las soluciones concretas por encima de las discusiones ideológicas, tomando como modelo las políticas implementadas durante sus años de gobierno en San Nicolás.

La definición sobre cuál de los dos hermanos será finalmente el candidato presidencial todavía quedó pendiente. Lo que sí confirmaron es que Hechos competirá por la Casa Rosada en 2027 y buscará instalarse como una alternativa tanto al oficialismo de Milei como al kirchnerismo.