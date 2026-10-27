    • 27 de octubre de 2026 - 19:06

    Empleados de Comercio: cerraron la paritaria del último trimestre con subas y bono de $50.000

    La FAECYS y las cámaras empresarias pactaron un incremento del 5,7% a pagar en tres tramos entre octubre y diciembre, sumado a una asignación extraordinaria

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, cerró un nuevo acuerdo paritario trimestral con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA) para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

    Leé además

    continua la intensa busqueda de raul moyano

    Continúa la intensa búsqueda de Raúl Moyano

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tres perros atacaron a una mujer en su casa: le amputaron un brazo

    Tres perros atacaron a una mujer en su casa: le amputaron un brazo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El entendimiento contempla una suba salarial acumulada del 5,7% para el último tramo del año, sumada al pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000 y la continuidad de las sumas fijas pactadas en negociaciones previas. El acuerdo alcanza a cerca de 1.200.000 empleados de comercio bajo el convenio colectivo 130/75 en todo el país.

    Cómo se pagará el aumento del 5,7% y el bono de $50.000

    La recomposición salarial se liquidará en tres tramos mensuales consecutivos, tomando como base de cálculo los sueldos y sumas no remunerativas vigentes a septiembre de 2026:

    • Octubre: 1,9% de aumento + primera cuota del bono de $25.000.
    • Noviembre: 1,9% de aumento + segunda cuota del bono de $25.000.
    • Diciembre: 1,9% de aumento adicional.

    La asignación de $50.000 será de carácter no remunerativo, no acumulativo y por única vez para todas las categorías del sector.

    Mantenimiento de la suma fija de $120.000 e integración al básico

    El nuevo acuerdo confirmó la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 que se venía cobrando tras el acuerdo previo. Este componente continuará liquidándose mensualmente durante el trimestre octubre-diciembre.

    Asimismo, avanza el proceso de integración gradual de esa suma al básico de convenio. El monto se absorbe en seis cuotas consecutivas de $20.000, un mecanismo de blanqueo progresivo que busca fortalecer la escala remunerativa formal de los mercantiles.

    Con este esquema, el gremio replica el modelo de negociación trimestral que ya había aplicado entre julio y septiembre. Las partes empresarias y sindicales acordaron volver a sentarse en enero de 2027 para evaluar la evolución del índice de precios y definir los próximos ajustes salariales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Bunge, un gigante del agro cerró una planta en Campana y ya hay 110 trabajadores despedidos.

    Un gigante del agro cerró una planta en Campana: hay 110 trabajadores despedidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    AUH ANSES oficial: calendario de pagos de Noviembre de 2026 y guía completa de cobro. Foto: Gentil

    AUH ANSES oficial: calendario de pagos de noviembre de 2026 y guía completa de cobro

    SUAF ANSES: calendario oficial de pagos de noviembre de 2026 y todo lo que necesitás saber

    SUAF ANSES: calendario oficial de pagos de noviembre de 2026 y todo lo que necesitás saber

    Trabajos de limpieza y acondicionamiento en el dique colector Papagayos, una de las obras clave del sistema de protección aluvional de Mendoza.

    El Niño en Mendoza: "Una docena de familias podría quedar bajo el agua por las tormentas"

    Por Sofía Hache