Empleados de Comercio: cerraron la paritaria del último trimestre con subas y bono de $50.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, cerró un nuevo acuerdo paritario trimestral con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA) para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

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El entendimiento contempla una suba salarial acumulada del 5,7% para el último tramo del año, sumada al pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000 y la continuidad de las sumas fijas pactadas en negociaciones previas. El acuerdo alcanza a cerca de 1.200.000 empleados de comercio bajo el convenio colectivo 130/75 en todo el país.

La recomposición salarial se liquidará en tres tramos mensuales consecutivos, tomando como base de cálculo los sueldos y sumas no remunerativas vigentes a septiembre de 2026:

La asignación de $50.000 será de carácter no remunerativo, no acumulativo y por única vez para todas las categorías del sector.

El nuevo acuerdo confirmó la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 que se venía cobrando tras el acuerdo previo. Este componente continuará liquidándose mensualmente durante el trimestre octubre-diciembre.

Asimismo, avanza el proceso de integración gradual de esa suma al básico de convenio. El monto se absorbe en seis cuotas consecutivas de $20.000, un mecanismo de blanqueo progresivo que busca fortalecer la escala remunerativa formal de los mercantiles.

Con este esquema, el gremio replica el modelo de negociación trimestral que ya había aplicado entre julio y septiembre. Las partes empresarias y sindicales acordaron volver a sentarse en enero de 2027 para evaluar la evolución del índice de precios y definir los próximos ajustes salariales.