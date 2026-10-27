    • 27 de octubre de 2026 - 11:13

    AUH ANSES oficial: calendario de pagos de noviembre de 2026 y guía completa de cobro

    Los depósitos se acreditarán en las cuentas bancarias asignadas durante la segunda y tercera semana del mes.

    AUH ANSES oficial: calendario de pagos de Noviembre de 2026 y guía completa de cobro. Foto: Gentil

    AUH ANSES oficial: calendario de pagos de Noviembre de 2026 y guía completa de cobro. Foto: Gentil

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    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer la liquidación de haberes y el esquema oficial de fechas de acreditación correspondiente al mes de noviembre de 2026. El cronograma está dirigido a todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE).

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    El haber mensual contempla la actualización de montos dispuesta por el esquema de movilidad del organismo estatal, garantizando el ingreso directo a las familias. A continuación, te detallamos el calendario por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la división entre el cobro directo y el porcentaje retenido, así como la consulta digital del beneficio.

    Calendario Oficial de Pagos AUH – Noviembre 2026

    Los depósitos se acreditarán en las cuentas bancarias asignadas durante la segunda y tercera semana del mes, ordenados en función del último dígito de la cédula de identidad del titular de la prestación:

    • DNI terminados en 0: Lunes 9 de noviembre de 2026

    • DNI terminados en 1: Martes 10 de noviembre de 2026

    • DNI terminados en 2: Miércoles 11 de noviembre de 2026

    • DNI terminados en 3: Jueves 12 de noviembre de 2026

    • DNI terminados en 4: Viernes 13 de noviembre de 2026

    • DNI terminados en 5: Lunes 16 de noviembre de 2026

    • DNI terminados en 6: Martes 17 de noviembre de 2026

    • DNI terminados en 7: Miércoles 18 de noviembre de 2026

    • DNI terminados en 8: Jueves 19 de noviembre de 2026

    • DNI terminados en 9: Viernes 20 de noviembre de 2026

    Esquema de Retención del 20% y Liquidación Mensual

    Es fundamental remarcar la metodología de pago aplicada a la Asignación Universal por Hijo. El importe estipulado en el haber general se compone de una doble dinámica de transferencia:

    • Cobro directo (80% mensual): Es la suma acreditada de forma directa e inmediata según las fechas estipuladas en la caja de ahorro del titular del beneficio.

    • Retención acumulada (20% restante): Es el porcentaje retenido mes a mes por la ANSES. Para solicitar y cobrar ese saldo retenido en un único pago al año siguiente, la persona a cargo debe cargar la Libreta de Asignación Universal, acreditando el esquema completo de vacunación, los controles pediátricos y la escolaridad obligatoria del menor.

    ¿Quiénes Perciben la Asignación Universal por Hijo?

    La AUH es una prestación mensual de asistencia social que alcanza a los siguientes grupos que residen en Argentina:

    • Personas desocupadas o trabajadoras en la economía informal sin aportes registrados.

    • Trabajadores y trabajadoras de casas particulares (personal doméstico).

    • Contribuyentes inscriptos dentro del Monotributo Social.

    Cómo Consultar la Liquidación en el Portal mi ANSES

    Para verificar el lugar de cobro, los montos discriminados o resolver inconsistencias de acreditación, podés llevar a cabo el control virtual de la siguiente manera:

    • Ingresá al sitio oficial del organismo mediante anses.gob.ar.

    • Accedé al apartado mi ANSES con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.

    • Seleccioná la pestaña Hijos y elegí la opción Mis Asignaciones.

    • Filtra por la liquidación de Noviembre de 2026 para obtener la boleta detallada con el desglose del beneficio.

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