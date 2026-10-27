Los depósitos se acreditarán en las cuentas bancarias asignadas durante la segunda y tercera semana del mes.

AUH ANSES oficial: calendario de pagos de Noviembre de 2026 y guía completa de cobro. Foto: Gentil

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer la liquidación de haberes y el esquema oficial de fechas de acreditación correspondiente al mes de noviembre de 2026. El cronograma está dirigido a todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE).

El haber mensual contempla la actualización de montos dispuesta por el esquema de movilidad del organismo estatal, garantizando el ingreso directo a las familias. A continuación, te detallamos el calendario por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la división entre el cobro directo y el porcentaje retenido, así como la consulta digital del beneficio.

Calendario Oficial de Pagos AUH – Noviembre 2026 Los depósitos se acreditarán en las cuentas bancarias asignadas durante la segunda y tercera semana del mes, ordenados en función del último dígito de la cédula de identidad del titular de la prestación:

DNI terminados en 0: Lunes 9 de noviembre de 2026

DNI terminados en 1: Martes 10 de noviembre de 2026

DNI terminados en 2: Miércoles 11 de noviembre de 2026

DNI terminados en 3: Jueves 12 de noviembre de 2026

DNI terminados en 4: Viernes 13 de noviembre de 2026

DNI terminados en 5: Lunes 16 de noviembre de 2026

DNI terminados en 6: Martes 17 de noviembre de 2026

DNI terminados en 7: Miércoles 18 de noviembre de 2026

DNI terminados en 8: Jueves 19 de noviembre de 2026

DNI terminados en 9: Viernes 20 de noviembre de 2026 Esquema de Retención del 20% y Liquidación Mensual Es fundamental remarcar la metodología de pago aplicada a la Asignación Universal por Hijo. El importe estipulado en el haber general se compone de una doble dinámica de transferencia:

Cobro directo (80% mensual): Es la suma acreditada de forma directa e inmediata según las fechas estipuladas en la caja de ahorro del titular del beneficio.

Retención acumulada (20% restante): Es el porcentaje retenido mes a mes por la ANSES. Para solicitar y cobrar ese saldo retenido en un único pago al año siguiente, la persona a cargo debe cargar la Libreta de Asignación Universal, acreditando el esquema completo de vacunación, los controles pediátricos y la escolaridad obligatoria del menor. ¿Quiénes Perciben la Asignación Universal por Hijo? La AUH es una prestación mensual de asistencia social que alcanza a los siguientes grupos que residen en Argentina: