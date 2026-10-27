SUAF ANSES: calendario oficial de pagos de noviembre de 2026 y todo lo que necesitás saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió y oficializó el esquema completo de acreditaciones correspondiente al mes de noviembre de 2026 para todos los beneficiarios integrados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Este esquema de contención social y liquidez familiar alcanza de forma directa a los trabajadores que se desempeñan en el sector privado bajo relación de dependencia, al personal de la administración pública, a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (monotributistas), a los titulares de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), a los beneficiarios del Seguro por Desempleo y a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cuentan con cargas de familia registradas de manera formal.
Si formás parte del universo de trabajadores o beneficiarios que perciben la Asignación Familiar por Hijo (AFH), la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo para Protección Social a través del sistema SUAF, a continuación te detallamos las fechas exactas del cronograma fijado por el organismo previsional según la finalización de tu Documento Nacional de Identidad (DNI), los topes de ingresos vigentes y los pasos para verificar el estado de tu cuenta bancaria.
Cronograma de Pagos del SUAF para Noviembre de 2026
La distribución de los fondos se realiza en forma escalonada durante el transcurso de la segunda y tercera semana del mes, tomando como referencia exclusiva el último número del DNI de la persona titular de la prestación bancaria:
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DNI terminados en 0: Lunes 9 de noviembre de 2026
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DNI terminados en 1: Martes 10 de noviembre de 2026
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DNI terminados en 2: Miércoles 11 de noviembre de 2026
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DNI terminados en 3: Jueves 12 de noviembre de 2026
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DNI terminados en 4: Viernes 13 de noviembre de 2026
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DNI terminados en 5: Lunes 16 de noviembre de 2026
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DNI terminados en 6: Martes 17 de noviembre de 2026
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DNI terminados en 7: Miércoles 18 de noviembre de 2026
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DNI terminados en 8: Jueves 19 de noviembre de 2026
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DNI terminados en 9: Viernes 20 de noviembre de 2026
En el caso de los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que perciben el complemento o la asignación por hijo con discapacidad, el calendario se unifica directamente a partir del día miércoles 11 de noviembre de 2026.
¿Quiénes están habilitados para cobrar las asignaciones SUAF?
El cobro de esta liquidación abarca a los siguientes sectores laborales y sociales:
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Trabajadores en relación de dependencia: Personal registrado de empresas privadas y de organismos públicos.
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Monotributistas: Contribuyentes inscriptos en las categorías A, B, C, D, E, F, G, H e I con la cuota al día.
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Trabajadores de temporada: Empleados discontinuos con reserva de puesto de trabajo activa durante el año.
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Titulares del Seguro por Desempleo: Personas que cobran la prestación por desempleo tramitada ante ANSES.
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Beneficiarios cubiertos por la ART: Trabajadores bajo licencia temporal por accidentes laborales o enfermedades.
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Jubilados y Pensionados del SIPA: Titulares de haberes previsionales con menores de 18 años a cargo.
Paso a Paso para consultar la liquidación en Mi ANSES
Para verificar el monto final asignado a tu cuenta bancaria y corroborar que no existan bloqueos en la liquidación de este mes, podés realizar el trámite online de manera gratuita:
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Ingresá al portal institucional de la entidad a través de anses.gob.ar.
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Dirigite a la plataforma virtual mi ANSES e iniciá sesión digitando tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
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En la barra de navegación lateral, seleccioná la sección Hijos y luego ingresá en Mis Asignaciones.
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Seleccioná el período correspondiente a Noviembre 2026 para desplegar el desglose exacto del haber acreditado.
Requisitos clave para evitar inconvenientes en el cobro
El mantenimiento del beneficio depende de la actualización continua de la información personal y familiar registrada en el sistema del organismo. Es imprescindible que los progenitores revisen periódicamente la correcta vinculación de sus hijos, presenten la documentación que certifique el domicilio real y controlen que la suma general de los ingresos individuales y del grupo familiar (IGF) no supere las escalas máximas fijadas por la reglamentación. Ante cualquier modificación en los ingresos, la actualización se refleja automáticamente en las siguientes liquidaciones.