La Asignación Familiar por Hijo empieza cobrarse en los primeros días de noviembre.

SUAF ANSES: calendario oficial de pagos de noviembre de 2026 y todo lo que necesitás saber

Compartir







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió y oficializó el esquema completo de acreditaciones correspondiente al mes de noviembre de 2026 para todos los beneficiarios integrados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Este esquema de contención social y liquidez familiar alcanza de forma directa a los trabajadores que se desempeñan en el sector privado bajo relación de dependencia, al personal de la administración pública, a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (monotributistas), a los titulares de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), a los beneficiarios del Seguro por Desempleo y a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cuentan con cargas de familia registradas de manera formal.

Si formás parte del universo de trabajadores o beneficiarios que perciben la Asignación Familiar por Hijo (AFH), la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo para Protección Social a través del sistema SUAF, a continuación te detallamos las fechas exactas del cronograma fijado por el organismo previsional según la finalización de tu Documento Nacional de Identidad (DNI), los topes de ingresos vigentes y los pasos para verificar el estado de tu cuenta bancaria.

Cronograma de Pagos del SUAF para Noviembre de 2026 La distribución de los fondos se realiza en forma escalonada durante el transcurso de la segunda y tercera semana del mes, tomando como referencia exclusiva el último número del DNI de la persona titular de la prestación bancaria:

DNI terminados en 0: Lunes 9 de noviembre de 2026

DNI terminados en 1: Martes 10 de noviembre de 2026

DNI terminados en 2: Miércoles 11 de noviembre de 2026

DNI terminados en 3: Jueves 12 de noviembre de 2026

DNI terminados en 4: Viernes 13 de noviembre de 2026

DNI terminados en 5: Lunes 16 de noviembre de 2026

DNI terminados en 6: Martes 17 de noviembre de 2026

DNI terminados en 7: Miércoles 18 de noviembre de 2026

DNI terminados en 8: Jueves 19 de noviembre de 2026

DNI terminados en 9: Viernes 20 de noviembre de 2026 En el caso de los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que perciben el complemento o la asignación por hijo con discapacidad, el calendario se unifica directamente a partir del día miércoles 11 de noviembre de 2026.