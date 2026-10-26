    • 26 de octubre de 2026 - 17:34

    El Gobierno nacional prevé suspender unas 20 mil pensiones por invalidez tras detectar irregularidades

    La medida forma parte de una auditoría masiva sobre más de 1,1 millones de beneficiarios. Apuntan a detectar prestaciones otorgadas de manera fraudulenta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional prevé suspender alrededor de 20 mil Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral tras haber detectado presuntas irregularidades en su otorgamiento. Según trascendió de fuentes oficiales, el anuncio se formalizará en los próximos días en el marco de un proceso de auditoría masivo que alcanza a más de 1,1 millones de beneficiarios en todo el país.

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    Desde la Casa Rosada fundamentaron que los controles buscan ordenar la asignación de recursos y garantizar que el beneficio llegue a las personas que realmente cumplen con las exigencias legales. “Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan”, señalaron voceros gubernamentales.

    Hasta el momento no se han precisado detalles sobre las suspensiones individuales ni la evidencia técnica que respaldará cada baja particular. Sin embargo, las autoridades anticiparon que las auditorías continuarán durante los próximos meses, por lo que no se descartan nuevas interrupciones en el cobro del beneficio.

    Marco legislativo y programa de salud

    El avance de esta revisión se conoce pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara la nueva Ley de Discapacidad, tras un debate en el que el oficialismo aceptó modificaciones al texto original que permitieron mantener la continuidad de las pensiones. La iniciativa parlamentaria se encuentra ahora a la espera de su tratamiento en el Senado.

    Cabe destacar que los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral no solo perciben una asignación económica mensual, sino que también cuentan con cobertura médica a través del programa Incluir Salud, sujeto a las condiciones normativas vigentes.

    Auditorías a instituciones

    A la par de la revisión de legajos individuales, el proceso de auditoría oficial abarca también a organizaciones e instituciones que reciben financiamiento estatal. Entre los antecedentes recientes se encuentra la Fundación METAS, ubicada en la localidad bonaerense de Moreno, que fue dada de baja del registro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras inspecciones que detectaron severas irregularidades en su funcionamiento.

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