Una niña de 11 años está grave tras la caída de una rama de eucalipto durante un cumpleaños

Una niña de 11 años permanece internada en estado delicado en el Hospital de Niños, luego de sufrir un grave traumatismo de cráneo cuando una rama de un eucalipto de gran porte se desprendió y cayó sobre ella mientras jugaba en un cumpleaños.

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El hecho ocurrió el sábado en la localidad de Santa Ana, al sur de la provincia de Tucumán. Tras el accidente, la pequeña debió ser trasladada de urgencia desde esa zona del sur provincial hasta el centro asistencial especializado para ser intervenida quirúrgicamente debido a la severidad de las lesiones.

La directora del nosocomio, Inés Gramajo, detalló que la paciente ingresó con compromiso de la conciencia. Una tomografía realizada previamente en Concepción había detectado un hematoma extradural y una fractura de cráneo en las regiones parietal y temporal.

Ante el cuadro crítico, la menor fue intubada e ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva, donde recibió asistencia respiratoria mecánica. Un neurocirujano intervino de urgencia en el quirófano para colocarle un drenaje que permitiera evacuar el hematoma.

La evolución posterior permitió que los profesionales le retiraran el drenaje durante la tarde del domingo. “Que haya drenado el hematoma y que no haya una complicación es un paso adelante”, señaló Gramajo.

Sin embargo, por estas horas la principal preocupación del equipo médico está centrada en su recuperación neurológica. Aunque la extracción del drenaje representa una señal positiva, las autoridades remarcaron que la paciente continúa delicada, con pronóstico reservado, y que será necesario evaluar su evolución día a día.

En el mismo episodio resultó herida otra nena, de 9 años, quien también fue derivada al Hospital de Niños. Presentaba un traumatismo de cráneo leve y una herida en la región frontal que requirió sutura. Tras someterse a estudios por imágenes y permanecer en observación, recibió el alta médica el domingo por la tarde.

Un desprendimiento imprevisto mientras jugaban

Según la información surgida del relato de los familiares a los médicos, las niñas estaban participando del festejo cuando la rama del árbol se desprendió imprevistamente y cayó sobre ellas. “Debe ser de un porte importante por el daño que le produjo”, estimó la directora del nosocomio.

La profesional destacó además la rápida respuesta e intervención de los equipos de emergencia, terapia intensiva y neurocirugía para afrontar este tipo de cuadros de alta complejidad.