Cuánto sale el gramo de oro hoy en la Argentina: lo que hay que tener en cuenta para comprarlo

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El valor de la cotización internacional del oro y la constante búsqueda de resguardo de valor por parte de los ahorristas argentinos mantienen al metal precioso como una opción atractiva dentro de las alternativas de inversión local. En el mercado de cambios e inversiones, el precio del gramo de oro ronda hoy los 197.000 y 200.000 pesos para la máxima pureza de 24 quilates, mientras que las opciones en joyería fina de 18 quilates cotizan en torno a los 148.000 y 150.000 pesos por gramo en los principales operadores del país.

A la hora de comprar oro físico en Argentina, la primera clave que señalan los especialistas consiste en comprender las diferencias de pureza. El oro de 24 quilates posee un 99,9 % de pureza y es la opción recomendada para inversión, habitualmente comercializada en lingotes o barras ensayadas. Por su parte, el oro de 18 quilates contiene un 75 % de pureza combinada con aleaciones metálicas, siendo la norma en la confección de alhajas y joyas de consumo masivo.

El canal institucional más tradicional para adquirir lingotes es el Banco Ciudad de Buenos Aires, entidad financiera oficial que comercializa piezas certificadas de 24 quilates, garantizando tanto la autenticidad como el peso exacto del lingote. Además del sistema bancario público, existen casas de cambio autorizadas por el Banco Central y joyerías de trayectoria comprobada que operan bajo normativas vigentes.

Adquirir metal en locales informales o sin respaldo documental conlleva el peligro de adquirir piezas adulteradas o sin el porcentaje de pureza requerido.

Otro aspecto determinante es la exigencia del certificado de ensayo y empaque termosellado. Al comprar lingotes de inversión de marcas reconocidas internacionalmente o emitidos por entes bancarios, cada gramo viene acompañado por un número de serie único y el aval del ensayador oficial. Romper el blíster de empaque o perder la documentación puede generar quitas o comisiones adicionales al momento de querer revender la pieza en el mercado formal.