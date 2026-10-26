Candela Arizaga compartió una romántica foto con Facundo Moyano tras el levantamiento de la perimetral

Candela Arizaga volvió a mostrarse junto a Facundo Moyano en las redes sociales . Este lunes, la influencer publicó una romántica foto abrazada al exdiputado nacional, luego de que la Justicia porteña levantara la restricción perimetral que le impedía acercarse a ella.

Candela Arizaga no declarará contra Facundo Moyano y pidió levantar las medidas restrictivas

Facundo Moyano fue citado a una audiencia por la causa de violencia de género contra su novia Candela Arizaga

En sus historias de Instagram, Arizaga compartió una selfie en la que ambos aparecen sonrientes y abrazados. Además, acompañó la publicación con una frase que llamó la atención por su referencia al vínculo sentimental y al proceso que atravesaron en los últimos meses.

“El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”, escribió la influencer. “El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”, escribió la influencer.

La publicación llegó después de que este lunes la Justicia porteña resolviera levantar la medida que le impedía a Moyano acercarse a su pareja. La decisión se tomó luego de que el dirigente se presentara a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4.

“Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, afirmó Moyano al salir de la sede judicial, ubicada en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, la investigación judicial continúa en curso. El exdiputado está imputado en una causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un expediente que también contempla hechos investigados a partir de una denuncia por violencia de género.

La semana pasada, Arizaga se había presentado ante la Justicia para solicitar que se levantara la restricción. En esa oportunidad, manifestó su intención de retomar la relación con Moyano y negó haber sufrido violencia de género.

Candela Arizaga habló de casamiento con Facundo Moyano

Días atrás, la influencer había hablado con TN sobre su situación judicial y sentimental. Durante la entrevista, cuestionó la continuidad de la medida cautelar, que llevaba alrededor de tres meses vigente.

“No logramos entender por qué se sigue sosteniendo la perimetral después de tres meses. Ya pedí tres o cuatro veces que se levante”, expresó.

Además, confirmó que hubo un compromiso entre ambos, aunque aclaró que prefería reservar los detalles de su vida privada.

Cuando le preguntaron si le gustaría casarse con el exdiputado, respondió sin vueltas: “Obvio que me quiero casar con él, es el objetivo de cualquier pareja que se quiere y se ama”.

Por otra parte, Arizaga también desmintió las versiones que circulaban sobre un posible embarazo.

Mientras ambos vuelven a mostrarse juntos públicamente, la causa judicial sigue abierta y el levantamiento de la restricción perimetral no implica una resolución sobre las imputaciones que pesan sobre Moyano.