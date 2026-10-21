Facundo Moyano fue citado a una audiencia por la causa de violencia de género contra su novia Candela Arizaga

Facundo Moyano fue citado a una audiencia este jueves 22 de octubre a las 10 , en el marco de la causa en la que está imputado por presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. La convocatoria responde a un pedido de su defensa para que se levante la medida cautelar que le prohíbe acercarse y mantener contacto con su novia, Candela Arizaga.

Por su parte, Arizaga deberá presentarse en la misma sede a las 13, luego de ser evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). La Justicia busca profundizar distintos aspectos de la investigación y determinar si la joven pudo haber sufrido algún tipo de presión.

La convocatoria se produjo después de que trascendiera que ambos se habían encontrado en Madrid, pese a las restricciones judiciales vigentes. En ese contexto, la Justicia rechazó un pedido de Arizaga para evitar una nueva evaluación pericial y dispuso que sea examinada por los profesionales de la OVD antes de prestar declaración.

Sobre Moyano continúa vigente una medida cautelar que restringe el acercamiento y el contacto con Arizaga. La audiencia de este jueves permitirá analizar el planteo de su defensa y avanzar en la investigación.

El expediente se inició a partir de un episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando Arizaga salió del edificio donde vivía el exdiputado y fue vista corriendo por la zona de Belgrano . Tras ese hecho, Moyano fue detenido y posteriormente quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Luego de recuperar la libertad, se le impusieron distintas pautas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse y comunicarse con la joven.

En septiembre, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires también imputó a Moyano por presunta desobediencia, ante la sospecha de que habría mantenido un encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, pese a la restricción judicial.

La Justicia confirmó que el exdiputado estuvo alojado en ese establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603. El hotel aportó imágenes de sus cámaras de seguridad para que fueran analizadas. Sin embargo, el informe indicó que no había registros de hospedaje a nombre de Arizaga y que, hasta ese momento, no se había podido reconstruir el supuesto encuentro mediante fuentes abiertas.

A esa información se sumó el análisis de los teléfonos celulares de ambos. Los dispositivos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del hotel durante distintos momentos de septiembre. Ese elemento fue incorporado a la investigación para determinar si efectivamente se habían encontrado.

En las últimas semanas, Moyano y Arizaga se mostraron juntos en España, una situación que volvió a poner el caso en el centro de la atención judicial y precedió a las nuevas citaciones. La investigación continúa en curso y las imputaciones deberán esclarecerse en el marco del proceso judicial.