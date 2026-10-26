ANSES: calendario de pagos noviembre 2026 para jubilados y pensionados

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados. Las fechas varían según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

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Los pagos comenzarán el lunes 9 de noviembre . Quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán entre el 24 y el 30 de noviembre. El cronograma de ANSES establece las fechas de cobro para cada grupo de beneficiarios.

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán sus prestaciones entre el 9 y el 20 de noviembre.

Según el calendario aprobado mediante la Resolución 349/2025, las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 9 y el 13 de noviembre , mientras que las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se pagarán entre el 9 y el 20 de noviembre.

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cobrarán durante los últimos días del mes, entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre. En este grupo, las fechas se distribuyen según pares de terminaciones del DNI.

Calendario de pagos para Pensiones No Contributivas en noviembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán de acuerdo con la terminación del DNI, según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

El calendario comprende las prestaciones no contributivas incluidas en el cronograma oficial, como las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima cobrarán entre el lunes 9 y el viernes 20 de noviembre. En este caso, ANSES asignó una fecha para cada terminación del DNI.

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Los titulares de haberes superiores a la mínima cobrarán entre el 24 y el 30 de noviembre, según la terminación de su documento.

Fechas de cobro para jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

Quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán durante la última semana de noviembre. Las fechas previstas por ANSES son las siguientes: