Cómo obtener la Clave de Seguridad Social de ANSES por primera vez

En la era de la digitalización de los servicios públicos, acudir a una oficina administrativa para averiguar el estado de un expediente o solicitar una certificación es cosa del pasado. Para realizar de forma remota casi la totalidad de las gestiones ante el organismo previsional, cada ciudadano necesita contar con su Clave de Seguridad Social de ANSES. Esta contraseña personal e intransferible resguarda la privacidad de la historia laboral y los datos de cobro.
Qué operaciones se pueden realizar con la clave digital
Contar con esta clave habilita el acceso a la plataforma Mi ANSES, donde se pueden consultar los aportes registrados en la historia laboral, solicitar turnos presenciales, iniciar la liquidación de la prestación por desempleo, consultar fechas de cobro y cargar la Libreta de la AUH. Constituye la herramienta central de autogestión del ciudadano.
Pasos para crear la clave desde la web sin ir a la oficina
-
Entrar al portal de ANSES: seleccionar la opción "Crea tu Clave" en la pantalla de inicio.
-
Validar la identidad: ingresar el número de CUIL, el número de trámite que figura en el DNI y responder las preguntas de seguridad sobre tu historial laboral o domicilio.
-
Definir la contraseña: elegir una clave segura que combine letras mayúsculas, minúsculas y números, fácil de recordar pero difícil de adivinar por terceros.
-
Confirmación: una vez completado el cuestionario de validación, la clave queda activa para operar de inmediato.
Si el sistema falla durante la verificación de identidad por preguntas de seguridad, la clave también puede habilitarse presentando el DNI en cualquier oficina o punto de atención sin turno previo.