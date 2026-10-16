    • 16 de octubre de 2026 - 21:26

    Cómo obtener la Clave de Seguridad Social de ANSES por primera vez

    La contraseña digital es la llave de acceso indispensable para gestionar jubilaciones, consultar expedientes y descargar libretas sin salir de casa.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la era de la digitalización de los servicios públicos, acudir a una oficina administrativa para averiguar el estado de un expediente o solicitar una certificación es cosa del pasado. Para realizar de forma remota casi la totalidad de las gestiones ante el organismo previsional, cada ciudadano necesita contar con su Clave de Seguridad Social de ANSES. Esta contraseña personal e intransferible resguarda la privacidad de la historia laboral y los datos de cobro.

    Leé además

    como consultar la historia laboral en anses para saber si tenes los aportes al dia

    Cómo consultar la Historia Laboral en ANSES para saber si tenés los aportes al día
    que es la certificacion negativa de anses y para que tramites la exigen

    Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué trámites la exigen

    Qué operaciones se pueden realizar con la clave digital

    Contar con esta clave habilita el acceso a la plataforma Mi ANSES, donde se pueden consultar los aportes registrados en la historia laboral, solicitar turnos presenciales, iniciar la liquidación de la prestación por desempleo, consultar fechas de cobro y cargar la Libreta de la AUH. Constituye la herramienta central de autogestión del ciudadano.

    Pasos para crear la clave desde la web sin ir a la oficina

    • Entrar al portal de ANSES: seleccionar la opción "Crea tu Clave" en la pantalla de inicio.

    • Validar la identidad: ingresar el número de CUIL, el número de trámite que figura en el DNI y responder las preguntas de seguridad sobre tu historial laboral o domicilio.

    • Definir la contraseña: elegir una clave segura que combine letras mayúsculas, minúsculas y números, fácil de recordar pero difícil de adivinar por terceros.

    • Confirmación: una vez completado el cuestionario de validación, la clave queda activa para operar de inmediato.

    Si el sistema falla durante la verificación de identidad por preguntas de seguridad, la clave también puede habilitarse presentando el DNI en cualquier oficina o punto de atención sin turno previo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    anses: por que es crucial presentar la libreta de la auh todos los anos

    ANSES: por qué es crucial presentar la Libreta de la AUH todos los años

    que es la pension derivada de anses y quienes tienen derecho a solicitarla

    Qué es la Pensión Derivada de ANSES y quiénes tienen derecho a solicitarla

    que es el reconocimiento de servicios de anses y por que te conviene pedirlo antes de jubilarte

    Qué es el Reconocimiento de Servicios de ANSES y por qué te conviene pedirlo antes de jubilarte

    como solicitar el certificado unico de discapacidad para acceder a los beneficios de anses

    Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad para acceder a los beneficios de ANSES