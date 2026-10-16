Cómo obtener la Clave de Seguridad Social de ANSES por primera vez

En la era de la digitalización de los servicios públicos, acudir a una oficina administrativa para averiguar el estado de un expediente o solicitar una certificación es cosa del pasado. Para realizar de forma remota casi la totalidad de las gestiones ante el organismo previsional, cada ciudadano necesita contar con su Clave de Seguridad Social de ANSES. Esta contraseña personal e intransferible resguarda la privacidad de la historia laboral y los datos de cobro.