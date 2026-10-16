Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad para acceder a los beneficios de ANSES

El CUD es el documento público que garantiza la cobertura integral de salud, transporte gratuito y asignaciones específicas.

Garantizar la plena inclusión y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad requiere el cumplimiento de marcos normativos claros en el ámbito de la seguridad social. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento público de validez nacional que acredita la condición de la persona y habilita el acceso a prestaciones de salud, exenciones y asignaciones familiares reforzadas liquidadas por la ANSES.

Coberturas y asignaciones vinculadas al CUD Contar con el CUD actualizado permite gestionar ante la ANSES la Asignación por Hijo con Discapacidad (sin límite de edad y con montos incrementados), la compatibilidad con pensiones no contributivas, la cobertura del 100% en prestaciones médicas y farmacológicas por parte de las obras sociales y el pase libre de transporte público terrestre.