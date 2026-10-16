    • 16 de octubre de 2026 - 13:08

    Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad para acceder a los beneficios de ANSES

    El CUD es el documento público que garantiza la cobertura integral de salud, transporte gratuito y asignaciones específicas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Garantizar la plena inclusión y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad requiere el cumplimiento de marcos normativos claros en el ámbito de la seguridad social. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento público de validez nacional que acredita la condición de la persona y habilita el acceso a prestaciones de salud, exenciones y asignaciones familiares reforzadas liquidadas por la ANSES.

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    Coberturas y asignaciones vinculadas al CUD

    Contar con el CUD actualizado permite gestionar ante la ANSES la Asignación por Hijo con Discapacidad (sin límite de edad y con montos incrementados), la compatibilidad con pensiones no contributivas, la cobertura del 100% en prestaciones médicas y farmacológicas por parte de las obras sociales y el pase libre de transporte público terrestre.

    Los pasos para tramitar el certificado y validar las asignaciones

    • Consulta médica previa: solicitar al médico especialista las planillas e informes de salud que fundamenten el diagnóstico.

    • Evaluación de la Junta Interdisciplinaria: solicitar turno en el centro de evaluación correspondiente al domicilio para la entrevista con la Junta Médica.

    • Emisión del CUD: si la junta aprueba la solicitud, se emite el certificado digital o físico.

    • Vinculación en ANSES: presentar el CUD en Mi ANSES o en una oficina con turno previo para dar de alta las asignaciones familiares y prestaciones que correspondan.

    Es fundamental verificar periódicamente la fecha de vencimiento del CUD para iniciar la renovación con la antelación necesaria y evitar la interrupción de las asignaciones correspondientes.

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