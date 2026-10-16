Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES si te quedaste sin trabajo

Una ayuda económica mensual y cobertura médica temporaria destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa.

La pérdida involuntaria del puesto de trabajo genera un escenario de vulnerabilidad financiera que requiere respuestas inmediatas. Para proteger a los trabajadores asalariados formales que hayan sido desvinculados sin justa causa, el sistema previsional argentino a través de ANSES cuenta con la Prestación por Desempleo. Este seguro proporciona una suma de dinero mensual, cobertura de obra social y cómputo de aportes jubilatorios durante el período de desocupación

Requisitos y plazos clave para acceder al beneficio Para solicitar este seguro es obligatorio ser un trabajador en relación de dependencia despedido sin justa causa, por finalización de contrato o por quiebra de la empresa. Además, se debe acreditar un mínimo de 6 meses de aportes continuos en los últimos 3 años anteriores al despido. El plazo para iniciar el trámite es de 90 días hábiles desde la fecha en que finalizó la relación laboral; si se presenta después, se descuentan días de cobro.