Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES si te quedaste sin trabajo

La pérdida involuntaria del puesto de trabajo genera un escenario de vulnerabilidad financiera que requiere respuestas inmediatas. Para proteger a los trabajadores asalariados formales que hayan sido desvinculados sin justa causa, el sistema previsional argentino a través de ANSES cuenta con la Prestación por Desempleo. Este seguro proporciona una suma de dinero mensual, cobertura de obra social y cómputo de aportes jubilatorios durante el período de desocupación
Requisitos y plazos clave para acceder al beneficio
Para solicitar este seguro es obligatorio ser un trabajador en relación de dependencia despedido sin justa causa, por finalización de contrato o por quiebra de la empresa. Además, se debe acreditar un mínimo de 6 meses de aportes continuos en los últimos 3 años anteriores al despido. El plazo para iniciar el trámite es de 90 días hábiles desde la fecha en que finalizó la relación laboral; si se presenta después, se descuentan días de cobro.
Documentación necesaria e inicio del trámite online
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Documentación laboral: telegrama de despido, carta documento o acta de conciliación, junto con el DNI del titular.
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Opción virtual: ingresar al portal de ANSES, sección "Atención Virtual", con CUIL y Clave de la Seguridad Social para adjuntar las imágenes legibles de los documentos.
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Opción presencial: solicitar un turno presencial para "Desempleo" en la oficina de ANSES más cercana al domicilio.
El monto y la cantidad de cuotas mensuales a cobrar se calculan en función de los ingresos percibidos y los años aportados en el último empleo, garantizando además el cobro de las asignaciones familiares correspondientes.