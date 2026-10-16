    • 16 de octubre de 2026 - 12:06

    Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES si te quedaste sin trabajo

    Una ayuda económica mensual y cobertura médica temporaria destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La pérdida involuntaria del puesto de trabajo genera un escenario de vulnerabilidad financiera que requiere respuestas inmediatas. Para proteger a los trabajadores asalariados formales que hayan sido desvinculados sin justa causa, el sistema previsional argentino a través de ANSES cuenta con la Prestación por Desempleo. Este seguro proporciona una suma de dinero mensual, cobertura de obra social y cómputo de aportes jubilatorios durante el período de desocupación

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    Requisitos y plazos clave para acceder al beneficio

    Para solicitar este seguro es obligatorio ser un trabajador en relación de dependencia despedido sin justa causa, por finalización de contrato o por quiebra de la empresa. Además, se debe acreditar un mínimo de 6 meses de aportes continuos en los últimos 3 años anteriores al despido. El plazo para iniciar el trámite es de 90 días hábiles desde la fecha en que finalizó la relación laboral; si se presenta después, se descuentan días de cobro.

    Documentación necesaria e inicio del trámite online

    • Documentación laboral: telegrama de despido, carta documento o acta de conciliación, junto con el DNI del titular.

    • Opción virtual: ingresar al portal de ANSES, sección "Atención Virtual", con CUIL y Clave de la Seguridad Social para adjuntar las imágenes legibles de los documentos.

    • Opción presencial: solicitar un turno presencial para "Desempleo" en la oficina de ANSES más cercana al domicilio.

    El monto y la cantidad de cuotas mensuales a cobrar se calculan en función de los ingresos percibidos y los años aportados en el último empleo, garantizando además el cobro de las asignaciones familiares correspondientes.

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