Cuándo cobro la AUH en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre para las familias beneficiarias en todo el país.

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Cuándo cobro el SUAF en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

Entre las prestaciones sociales más solicitadas se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH) , el programa de protección social destinado a garantizar un ingreso mensual a familias que se encuentran desocupadas, en el empleo informal, en el servicio doméstico o inscriptas en el Monotributo Social.

Para la liquidación de este mes, el organismo previsional determinó que las acreditaciones comiencen formalmente a partir del jueves 8 de octubre . Como es habitual, las fechas de cobro se organizan de forma escalonada según la terminación del Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona titular del beneficio.

El esquema dispuesto por la ANSES contempla el pago de un documento por día hábil. Un dato clave a considerar para la planificación de los gastos familiares es el feriado nacional del lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Al no registrarse actividad bancaria durante esa jornada, la agenda de acreditaciones se reanudará el martes 13 de octubre.

A continuación, la nómina completa día por día fijada por el organismo oficial:

DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre

DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre

(Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Sin actividad bancaria)

DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre

DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre

DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre

DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre

DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre

DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre

DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre

Quiénes tienen derecho a percibir la Asignación Universal por Hijo

La AUH está destinada a las familias con hijos menores de 18 años (o sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad) que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o sin empleo registrado. Específicamente, alcanza a:

Personas desocupadas.

Trabajadores no registrados o informales.

Trabajadores de casas particulares (servicio doméstico).

Inscriptos en el Monotributo Social.

Recordá que el cobro mensual equivale al 80% directo del monto de la asignación, mientras que el 20% restante se acumula para ser retenido y liquidado de manera anual una vez acreditada la Libreta AUH (controles de salud, vacunación y escolaridad regular).

Cómo consultar la fecha de cobro y la liquidación en Mi ANSES

Para verificar de manera rápida el estado de la prestación, comprobar la cuenta bancaria de destino o corroborar el monto neto a percibir, la ANSES ofrece canales digitales de autoconsulta sin necesidad de acudir a una oficina presencial.

El procedimiento se realiza sencillamente en cuatro pasos:

Ingresá al sitio web oficial de ANSES o abrí la aplicación Mi ANSES desde tu celular.

Accedé con tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

Ingresá a la pestaña de Hijos y seleccioná Mis Asignaciones .

Dirigite a la opción Consultar fecha y lugar de cobro.

Ahí el sistema indicará el detalle del haber, las retenciones correspondientes y el banco asignado para retirar los fondos o utilizarlos mediante la tarjeta de débito habitual.