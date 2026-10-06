    • 6 de octubre de 2026 - 08:54

    Cuándo cobro la AUH en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

    Como es habitual, las fechas de cobro se organizan de forma escalonada según la terminación del Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona titular del beneficio.

    Cuándo cobro la AUH en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

    Cuándo cobro la AUH en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

    Foto:

    Leé además

    Cuándo cobro el SUAF en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES

    Cuándo cobro el SUAF en octubre 2026: el calendario de pagos completo confirmado por ANSES
    Diputados.-

    Diputados retoma el debate por Malvinas tras el escándalo con Grabois

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Entre las prestaciones sociales más solicitadas se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), el programa de protección social destinado a garantizar un ingreso mensual a familias que se encuentran desocupadas, en el empleo informal, en el servicio doméstico o inscriptas en el Monotributo Social.

    Para la liquidación de este mes, el organismo previsional determinó que las acreditaciones comiencen formalmente a partir del jueves 8 de octubre. Como es habitual, las fechas de cobro se organizan de forma escalonada según la terminación del Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona titular del beneficio.

    Calendario de cobro AUH: fechas de octubre según el DNI

    El esquema dispuesto por la ANSES contempla el pago de un documento por día hábil. Un dato clave a considerar para la planificación de los gastos familiares es el feriado nacional del lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Al no registrarse actividad bancaria durante esa jornada, la agenda de acreditaciones se reanudará el martes 13 de octubre.

    A continuación, la nómina completa día por día fijada por el organismo oficial:

    • DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre

    • DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre

    • (Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Sin actividad bancaria)

    • DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre

    • DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre

    • DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre

    • DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre

    • DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre

    • DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre

    • DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre

    • DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre

    Quiénes tienen derecho a percibir la Asignación Universal por Hijo

    La AUH está destinada a las familias con hijos menores de 18 años (o sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad) que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o sin empleo registrado. Específicamente, alcanza a:

    • Personas desocupadas.

    • Trabajadores no registrados o informales.

    • Trabajadores de casas particulares (servicio doméstico).

    • Inscriptos en el Monotributo Social.

    Recordá que el cobro mensual equivale al 80% directo del monto de la asignación, mientras que el 20% restante se acumula para ser retenido y liquidado de manera anual una vez acreditada la Libreta AUH (controles de salud, vacunación y escolaridad regular).

    Cómo consultar la fecha de cobro y la liquidación en Mi ANSES

    Para verificar de manera rápida el estado de la prestación, comprobar la cuenta bancaria de destino o corroborar el monto neto a percibir, la ANSES ofrece canales digitales de autoconsulta sin necesidad de acudir a una oficina presencial.

    El procedimiento se realiza sencillamente en cuatro pasos:

    • Ingresá al sitio web oficial de ANSES o abrí la aplicación Mi ANSES desde tu celular.

    • Accedé con tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

    • Ingresá a la pestaña de Hijos y seleccioná Mis Asignaciones.

    • Dirigite a la opción Consultar fecha y lugar de cobro.

    Ahí el sistema indicará el detalle del haber, las retenciones correspondientes y el banco asignado para retirar los fondos o utilizarlos mediante la tarjeta de débito habitual.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El canciller Pablo Quirno.

    El canciller Quirno cuestionó a Reino Unido por Malvinas frente al embajador británico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pesos argentinos.

    Salario mínimo en octubre: cuánto cobra un trabajador y cómo seguirá aumentando hasta abril de 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ministro de Economía, Luis Caputo.

    Caputo celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil y proyectó una mayor sintonía política con la Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    diputados retoma el debate del proyecto de defensa de la soberania tras el fallo de la corte

    Diputados retoma el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía tras el fallo de la Corte

    Por Redacción Diario de Cuyo