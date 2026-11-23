El Gobierno nacional elevó la tensión con la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el homenaje a Mario Roberto Santucho previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales. A través de una carta formal, la Subsecretaría de Políticas Universitarias reclamó al rector Ricardo Gelpi que adopte medidas para impedir la actividad y que se evalúen sanciones contra quienes impulsaron la convocatoria.

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La nota fue firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , funcionario del Ministerio de Capital Humano. En el escrito, el Gobierno cuestionó que una institución pública realice un reconocimiento a quien fue jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y sostuvo que el acto podría implicar responsabilidades administrativas y eventualmente penales para sus organizadores.

La actividad había sido declarada de “interés institucional” por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales. Está impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología e incluye la instalación de una escultura dedicada a Santucho en uno de los patios de la sede de Constitución.

En el documento dirigido a Gelpi, Álvarez afirmó que el homenaje representaría, desde la mirada oficial, una reivindicación de la violencia política protagonizada por el ERP durante la década de 1970. La presentación pidió expresamente que el rectorado adopte medidas administrativas para impedir el acto y aplique las sanciones que considere correspondientes.

El Gobierno sostuvo además que el uso de instalaciones y fondos universitarios para la actividad podría derivar, según su interpretación jurídica, en incumplimientos por parte de las autoridades responsables. La carta solicitó que la UBA informe posteriormente las actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y eventuales sanciones que impulse.

Un punto central es que el pedido del Ejecutivo no implica por sí mismo la suspensión del homenaje. La Universidad de Buenos Aires posee autonomía universitaria, por lo que las decisiones disciplinarias o administrativas dentro de la institución corresponden a sus propios órganos de gobierno.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, firmó la carta enviada a la UBA para reclamar la suspensión del homenaje a Mario Roberto Santucho.

Yacobitti también rechazó el homenaje

En medio de la controversia, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se manifestó públicamente contra la iniciativa y anticipó que llevará un proyecto al Consejo Superior para que la conducción de la Universidad se pronuncie formalmente.

Yacobitti sostuvo que la Universidad puede estudiar de manera científica y crítica todos los períodos históricos, pero diferenció ese objetivo académico de un reconocimiento institucional. En su mensaje afirmó que la UBA no debería homenajear a personas que hayan utilizado la violencia contra un régimen democrático.

El vicerrector Emiliano Yacobitti rechazó públicamente el homenaje y anunció que presentará un proyecto ante el Consejo Superior de la UBA. Foto: (captura X @Yaco_Emiliano)

El pronunciamiento tiene además peso institucional porque Yacobitti asumirá como nuevo rector de la Universidad el 11 de diciembre, un día después de la fecha prevista para el homenaje. El Consejo Superior tiene previsto reunirse este miércoles 25 de noviembre y podría tratar allí su propuesta.

La decana de Sociales defendió la realización del homenaje

La postura no es uniforme dentro de la Universidad. La decana de Ciencias Sociales, Ana Arias, defendió la decisión del Consejo Directivo y explicó que la iniciativa fue presentada por un colectivo cultural, tomada por una agrupación estudiantil y aprobada por el órgano de gobierno de la Facultad con dos abstenciones.

Arias sostuvo que la actividad debe entenderse dentro de una tradición de debate sobre las militancias políticas de los años 70 y planteó que la Universidad debe permitir discusiones sobre figuras históricas controvertidas. También aclaró que no fue autora del proyecto y que la iniciativa surgió del ámbito estudiantil y académico.

La decana afirmó que se busca reconocer las trayectorias militantes de una generación que, según expresó, “pagó carísima su opción de vida y política”, aunque remarcó que eso no supone negar que Santucho encabezó una organización que optó por la lucha armada.

Quién fue Mario Roberto Santucho

Mario Roberto Santucho nació en Santiago del Estero en 1936 y fue uno de los principales referentes de la izquierda revolucionaria argentina. Participó en la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y posteriormente encabezó el ERP, su organización armada.

El ERP desarrolló durante las décadas de 1960 y 1970 una estrategia de lucha armada que incluyó secuestros, asesinatos y ataques a instalaciones militares. Santucho murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, meses después del golpe de Estado del 24 de marzo.

Mario Roberto Santucho.

El homenaje está previsto para el 10 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario de la recuperación democrática de 1983 y con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por ahora, la actividad continúa prevista mientras el rectorado, el Consejo Superior y la Facultad de Ciencias Sociales definen cómo responderán al reclamo formal enviado por el Gobierno.