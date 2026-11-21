Tras cuatro jornadas de transmisión en vivo, finalizó la Expedición Inka 2026 en el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil.

La Expedición Inka 2026 concluyó sus cuatro jornadas de transmisión en vivo con reveladores hallazgos en El Shincal de Quimivil, ubicado en la provincia de Catamarca y considerado uno de los enclaves arqueológicos más relevantes de la presencia incaica en la Argentina, sitio al que los especialistas denominan el "Pequeño Cuzco".

Entre los descubrimientos más destacados de la campaña se encuentran pequeñas piezas de piedra pulida que habrían funcionado como fichas para un sistema de pesaje de hojas de coca, además de claras evidencias de una ocupación colonial posterior al dominio inca.

Los investigadores indicaron que en el sector excavado se detectaron al menos dos etapas históricas de asentamiento: una correspondiente al período incaico y otra posterior, vinculada a la etapa colonial. Según detallaron durante las transmisiones, el sitio fue ocupado durante casi un siglo por expedicionarios que arribaron desde Chile junto a Pérez de Zurita, quienes introdujeron modificaciones en parte de la arquitectura original del complejo.

Restos coloniales y nuevas hipótesis sobre el recinto Para reconstruir esta etapa posterior, el equipo científico recuperó fragmentos de cerámica caspinchango y criolla —propias del período colonial—, restos óseos que pertenecerían a animales introducidos como vacas o caballos y un fragmento metálico que podría ser de latón.

Por otra parte, la aparición de las piezas de piedra pulida vinculadas al pesaje de hojas de coca, sumada al hallazgo de puntas de flecha, abrió nuevos interrogantes sobre el uso cotidiano del sector excavado. Al inicio de los trabajos, los especialistas manejaban la hipótesis de que el recinto estaba destinado al procesamiento de alimentos; sin embargo, estos elementos llevaron a reconsiderar las actividades que allí se desarrollaban.