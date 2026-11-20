El dramático episodio ocurrió durante la siesta de este viernes en una práctica del Club Sportivo Patria. La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, mientras que Juan Romero permanece hospitalizado bajo observación médica.

Una jornada deportiva terminó en luto en la provincia de Formosa luego de que un rayo impactara directamente sobre una cancha de fútbol durante un entrenamiento. Como consecuencia de la descarga eléctrica, un futbolista falleció y otro resultó gravemente herido.

El trágico incidente se registró durante la siesta de este viernes en el predio donde el plantel del Club Sportivo Patria realizaba una práctica preparatoria. De acuerdo con el testimonio del entrenador del equipo, Juan Carlos Hermosí, el cielo se nubló de forma repentina, comenzaron a caer algunas gotas y, sin previo aviso, se produjo el impacto de la descarga sobre el campo de juego.

Víctimas y asistencia de urgencia La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, jugador vinculado al club San Martín de Formosa que participaba del ensayo amistoso. Tras recibir el impacto de cerca, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Central de Formosa, donde, pese a las maniobras de reanimación y los esfuerzos del equipo médico, se confirmó su deceso horas más tarde.

En tanto, el otro futbolista alcanzado por la descarga, Juan Romero, también fue derivado de inmediato al principal centro asistencial de la capital formoseña. Según los últimos reportes, permanece internado bajo estricta atención médica y con pronóstico reservado, a la espera de nuevos partes oficiales sobre su evolución.

Conmoción y duelo en el deporte formoseño El episodio generó escenas de desesperación y profunda conmoción entre los futbolistas, cuerpos técnicos y allegados que presenciaban la práctica. Tanto el plantel completo de Sportivo Patria como los integrantes del combinado rival se trasladaron hasta el Hospital Central para acompañar a los familiares de los jóvenes afectados.