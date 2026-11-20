El cofundador de Microsoft, Bill Gates, protagonizó una sorpresiva visita de bajo perfil por distintos puntos turísticos de la Argentina. En las últimas horas, el empresario fue visto recorriendo las tradicionales calles de Caminito, en el barrio porteño de La Boca, y posteriormente fue fotografiado en la zona portuaria de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con el canal Beagle de fondo.

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Su paso por Buenos Aires, entre las emblemáticas construcciones de colores y el movimiento cotidiano de los turistas, generó imágenes inesperadas antes de continuar su itinerario rumbo al extremo sur del país. En la capital fueguina, aunque no trascendieron los motivos oficiales de su estadía, la presencia simultánea de varios megayates en el puerto alimentó las especulaciones en torno a su viaje.

El desembarco de Gates en territorio argentino ocurrió apenas una semana después de que Microsoft 365 sufriera una severa interrupción a nivel mundial que dejó fuera de servicio a herramientas clave como Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas. Según reconoció la propia compañía, en el momento más crítico del incidente más del 80% de los servidores de la pasarela de red dejó de responder.

Al respecto, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, explicó a través de la red social X que la falla obedeció a “tres factores principales que, juntos, causaron una caída global en la pasarela de red”. Según detalló el ejecutivo, el defecto técnico permaneció latente durante tres meses hasta que una combinación de mayor tráfico y una reducción en la capacidad de los servidores detonó el apagón digital.

Previo a esa falla técnica y a su viaje por Sudamérica, Gates había lanzado severas advertencias sobre los riesgos de seguridad que implica el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA) sin marcos regulatorios adecuados.

En una entrevista con la cadena ABC News, el empresario pronosticó que el impacto más urgente de esta tecnología estará vinculado a la seguridad informática: “El frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques”, advirtió, al señalar que los modelos más avanzados ya pueden ser utilizados para ejecutar ataques informáticos altamente sofisticados.

No obstante, diferenció esa amenaza inmediata del temor a una rebelión autónoma de las máquinas. “El verdadero peligro ahora mismo no es que la IA se salga de control. Tenemos que trabajar en eso, pero eso está a años vista en cuanto al gran impacto que podría tener”, sostuvo.

Finalmente, Gates cuestionó con dureza que las propias compañías tecnológicas sean las únicas encargadas de auditar y limitar el alcance de sus desarrollos: “La idea de que, tratándose de la tecnología más peligrosa jamás inventada por el ser humano, esa sea la última palabra, que las propias empresas sean el único control que tiene la sociedad... está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, concluyó.

Nota de redacción: en el texto enviado había un párrafo mezclado sobre la final de Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla; lo dejé afuera para que la nota sobre Bill Gates quede limpia y coherente. Si necesitás que te arme también esa nota deportiva por separado, avisame.