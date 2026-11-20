Después de conocer que fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz , Cristian “Pity” Álvarez tuvo un encuentro con su abogado Sebastián Queijeiro en la clínica psiquiátrica donde permanece internado. Durante la visita, el músico sorprendió al defensor con una nota manuscrita en la que celebró la resolución judicial como un triunfo: “Un triunfo más para la dupla ‘Pity’-Seba”.

Veredicto para "Pity" Álvarez: este viernes se conoce el fallo por el crimen de "El Gringo" Díaz

Condenaron a Pity Álvarez a 12 años de prisión por homicidio y cumplirá la pena en su domicilio

El encuentro ocurrió este viernes en la clínica Solar Colonial, ubicada en Castelar, hasta donde Queijeiro llegó acompañado por la hija y la hermana del cantante, además de la abogada Luciana Comerci. El objetivo era comunicarle personalmente el resultado del juicio, ya que Álvarez no se había conectado por Zoom para escuchar el veredicto y, debido a su internación involuntaria, tampoco tiene acceso habitual a las noticias.

La reacción del músico era una de las principales preocupaciones de su entorno. “La verdad, estábamos muy preocupados porque, con la abstinencia y su situación, nos preocupaba cómo se lo iba a tomar. Incluso los médicos”, contó Queijeiro al salir del establecimiento.

Sin embargo, el abogado aseguró que Álvarez estaba al tanto de lo ocurrido y recibió la noticia de una manera que no esperaba. “Estaba al tanto. Me hizo una notita muy emotiva que no me la esperaba. Se lo tomó bien”, relató en diálogo con TN.

Uno de los momentos más significativos de la visita fue la entrega de un breve mensaje escrito a mano por el cantante. La nota estaba dirigida a Queijeiro, quien mantiene una relación profesional y de amistad con Álvarez desde hace 15 años.

El papel contenía una frase que reflejó cómo interpretó el músico la decisión judicial: “Un triunfo más para la dupla ‘Pity’-Seba”. Además, estaba firmado y fechado el viernes 20 de noviembre.

Para el cantante, la resolución representó un resultado favorable, especialmente porque los jueces dispusieron que pueda cumplir la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario, en lugar de regresar a una cárcel.

Sin embargo, su abogado aclaró que no comparte esa interpretación y que la defensa continuará cuestionando la sentencia. “Él lo tomó como un triunfo. Para mí no, porque vamos a recurrir y vamos a ir por la legítima defensa”, sostuvo.

Qué hará la defensa tras la condena de 12 años

Durante el juicio, Queijeiro y su colega Javier Baños habían solicitado la absolución del músico al considerar que actuó en legítima defensa cuando disparó contra Díaz, el 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La Fiscalía, por su parte, había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 resolvió condenarlo a 12 años.

Pese al fallo, los abogados anticiparon que apelarán la sentencia, insistirán con los planteos de nulidad y sostendrán la legítima defensa como argumento central.

Cuándo podría cumplir la prisión domiciliaria

Otro de los puntos que aclaró Queijeiro es que el arresto domiciliario no comenzará de manera inmediata. El músico deberá completar primero el proceso de internación psiquiátrica que atraviesa actualmente.

“Todavía no tenemos los fundamentos y no va a haber domiciliaria hasta que no termine la internación”, explicó el defensor.

Además, indicó que para febrero está prevista una pericia sobre la capacidad jurídica de Álvarez en el expediente civil. Ese estudio será determinante para definir los próximos pasos respecto de su situación de salud y el lugar donde continuará bajo tratamiento.

Según adelantó Queijeiro, la internación podría extenderse e incluso existe la posibilidad de que el cantante sea trasladado a otra institución en la que ya estuvo anteriormente y donde, según considera la defensa, podría sentirse más cómodo.

Mientras tanto, el Pity permanece internado y su equipo legal prepara la apelación contra la condena. La nota manuscrita que entregó a su abogado dejó una particular interpretación del fallo: para el músico, pese a los 12 años de prisión, hubo un triunfo para la dupla.