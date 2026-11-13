El abogado de "Pity" Álvarez pide absolución por "legítima defensa" en el juicio por homicidio

En el juicio por homicidio, la defensa del músico argumentó que existió legítima defensa y solicitó la absolución ante el tribunal.

Los abogados de Cristian “Pity” Álvarez presentaron este viernes sus alegatos finales en el juicio por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, argumentando que el músico actuó en legítima defensa.

Javier Baños y Sebastián Queijeiro expusieron sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, solicitando la absolución de su defendido. La defensa basó su alegato en la supuesta privación ilegal de la libertad y agresión ilegítima sufrida por Álvarez. Según el abogado Javier Baños, la víctima, Cristian Díaz, impidió que el músico se retirara del lugar e incitó a una pelea, mientras que Álvarez se encontraba bajo los efectos de sustancias y con una lesión en la cadera.

Los letrados cuestionaron también la pericia del Cuerpo Médico Forense y la capacidad del músico para afrontar el proceso judicial, señalando sus episodios de somnolencia y descompensaciones que requirieron hospitalización. Además, solicitaron que se aparte al presidente del tribunal, Gustavo Goerner, por planteos previos sobre la condición de Álvarez.

Claves de la defensa en el juicio por homicidio Javier Baños sostuvo que la legítima defensa de “Pity” Álvarez comenzó antes de los disparos, citando un robo previo y el contexto de violencia descrito por Agustina Inbernoz, pareja del músico al momento del crimen. Según la defensa, la víctima, Díaz, se encontraba eufórico por el consumo de alcohol, mientras que Álvarez estaba calmado por el clonazepam y la morfina. “Álvarez fue acorralado al pie de un monoblock”, afirmó Baños.