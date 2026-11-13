Cuánto cuesta la Suzuki Jimny en noviembre de 2026: precios oficiales y versiones

Con una propuesta cada vez más consolidada dentro del segmento de los todoterrenos compactos en la Argentina, la Suzuki Jimny mantiene en noviembre de 2026 una oferta compuesta por cinco alternativas comerciales divididas entre sus dos siluetas disponibles: la tradicional carrocería de tres puertas, importada de Japón, y la variante de cinco puertas, fabricada en la India.

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De acuerdo con la lista oficial difundida por Inchcape, representante e importador de la marca japonesa en el país, los valores de referencia parten desde los 31.000 dólares y alcanzan los 36.000 dólares.

En el portal institucional de Suzuki Argentina, el catálogo exhibe tanto la cotización en moneda estadounidense como su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial de referencia utilizado por la terminal. Para la gama de tres puertas, la puerta de entrada es la versión Suzuki Jimny GL Monotono con caja manual, fijada en 31.000 dólares, lo que representa un valor de lista de 47.554.000 pesos.

Por encima se ubican las variantes automáticas con mayor nivel de equipamiento: el Suzuki Jimny GLX AT Monotono y el Suzuki Jimny GLX AT Bitono, ambos con un precio oficial de 35.000 dólares.

Por su parte, la carrocería extendida de cinco puertas ofrece dos configuraciones bien diferenciadas por su transmisión. El Suzuki Jimny 5D MT arranca en los 33.900 dólares, equivalentes a 52.002.600 pesos en la plataforma oficial de la marca, mientras que el tope de gama, el Suzuki Jimny 5D AT, asciende a los 36.000 dólares.

Todos estos importes corresponden a precios sugeridos al público y no contemplan gastos de flete, formularios ni patentamiento, que suelen variar según la jurisdicción y el concesionario interviniente.

Mecánica y arquitectura todoterreno

Más allá de las diferencias de longitud y cantidad de accesos, toda la familia Jimny comparte la misma base mecánica y estructural que la distingue frente a los SUV urbanos tradicionales. Debajo del capó equipa un motor naftero de cuatro cilindros y 1.5 litros (1.462 cc) con 16 válvulas, capaz de entregar 100 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 130 Nm a 4.000 rpm. Las opciones de transmisión son una caja manual de cinco velocidades o una automática de cuatro marchas.

Su principal diferencial técnico radica en el chasis de largueros tipo escalera, los ejes rígidos delantero y trasero y el sistema de tracción integral conectable AllGrip Pro con caja reductora (4L). A esto se suma un despeje libre al suelo de 210 milímetros y ángulos off-road destacados que le permiten sortear pendientes pronunciadas, arena, barro o caminos de montaña sin comprometer la carrocería.

Equipamiento, seguridad y diferencias entre siluetas

Tras su última actualización en el mercado argentino, la versión de tres puertas incorporó un paquete de asistencias avanzadas a la conducción que elevó su estándar de seguridad activa. Entre sus recursos figuran el frenado autónomo de emergencia y el control de velocidad crucero adaptativo, acompañados por seis airbags (frontales, laterales y de cortina), control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y control de descenso.

En el habitáculo, la versión GL incorpora pantalla multimedia táctil de 7 pulgadas, mientras que las variantes GLX suman central de 9 pulgadas, climatizador automático, faros delanteros LED y volante revestido en cuero.

La elección entre la variante de tres o cinco puertas responde directamente al uso previsto. Mientras el modelo corto prioriza la agilidad extrema con sus 3,48 metros de largo y un baúl acotado de 85 litros ampliable a 377 litros al rebatir respaldos, el Jimny 5 Puertas estira su carrocería para ofrecer mayor habitabilidad en las plazas posteriores y una capacidad de carga cercana a los 200 litros con todos los asientos en uso. La garantía oficial de la marca en el país es de 3 años o 100.000 kilómetros, con servicios programados cada 10.000 kilómetros.