Violento temporal en Embarcación: árboles arrancados, techos volados y calles anegadas en el norte salteño

Viento, lluvia y granizo azotaron la localidad este jueves. Hubo postes caídos, corte de luz generalizado, falta de señal de celular y vecinos que quedaron sin techo.

Una violenta tormenta golpeó este jueves a Embarcación, en el norte de Salta, y dejó importantes daños en distintos sectores de la localidad. Las fuertes ráfagas de viento, acompañadas por intensa lluvia y granizo, provocaron árboles arrancados de raíz, postes de energía vencidos, techos destruidos y calles anegadas.

Las imágenes del temporal se multiplicaron en las redes sociales. En los videos compartidos por vecinos se ve árboles caídos sobre calles y viviendas, cables en el suelo y estructuras que no resistieron el viento. Un registro de UVC Canal 10, tomado minutos después de que cesara la tormenta, mostró el pueblo con árboles, postes y chapas caídos por todas partes. La plaza principal también parecía zona de desastre.

Entre las escenas más impactantes, un árbol de grandes dimensiones cayó en la vereda de la sucursal del Banco Macro, un poste de luz se desplomó sobre un auto, una tapia se derrumbó por completo y una pared cayó dentro de un galpón. Además, había chapas colgando de los cables.

La gran cantidad de agua caída en poco tiempo inundó varias calles y afectó el tránsito. Uno de los principales peligros fueron los postes del tendido eléctrico inclinados o desplomados, con cables que representaban un riesgo para quienes circulaban por la vía pública.

El temporal provocó además un corte generalizado de energía eléctrica, que se produjo pasadas las 19. Según algunos reportes, se escuchó la explosión de un transformador. También hubo fallas en las comunicaciones: durante buena parte de la emergencia, los vecinos tuvieron dificultades para comunicarse por la falta de señal de telefonía celular, lo que complicó la coordinación de los trabajos.