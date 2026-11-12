Jubilados ANSES: cuánto es el bono y el aguinaldo en diciembre de 2026

En diciembre, los jubilados de PAMI percibirán un reajuste del 2,17% por movilidad y el medio aguinaldo, con un bono congelado.

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Los jubilados y pensionados de la Anses recibirán en diciembre un reajuste del 2,17% en sus haberes, reflejo de la inflación de octubre, mientras que desde PAMI se instrumentan diversas coberturas. A esto se suma el medio aguinaldo, que representa la mitad del mejor haber percibido en el segundo semestre. Sin embargo, la actualización efectiva del ingreso para quienes reciben el bono extraordinario de $70.000 será menor.

Para quienes cobran la jubilación mínima, la suma del haber actualizado y el medio aguinaldo, junto con el bono, alcanzaría un total estimado de $748.229,97. A pesar del incremento general del 2,17%, el congelamiento del bono desde marzo de 2024 –aunque se mantiene en $70.000– implica que para la mitad de los beneficiarios la suba efectiva del ingreso total será del 1,87%.

El haber mínimo sin contar el bono ni el aguinaldo se ubicará en $453.797, mientras que el haber máximo llegará a $3.053.622 en bruto. Si se incluyen el medio aguinaldo y el bono de $70.000, los montos brutos ascienden a $680.695 para el haber mínimo y a $4.580.433 para el máximo. Tras descontar el aporte al PAMI y otros posibles descuentos, el monto a cobrar en mano para el haber básico será de $730.275.

Cómo impacta el bono congelado en el poder adquisitivo El bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin actualización desde marzo de 2024, ha erosionado significativamente el poder de compra de ese adicional. Pese a una inflación acumulada del 138,67% hasta octubre, el refuerzo previsional solo representa el 42% de su valor original de marzo. Para mantener el poder adquisitivo de ese bono, debería ser de $163.520 actualmente.

El esquema de actualización mensual por movilidad, vigente desde abril de 2024, se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. En diciembre, este índice determinará el incremento de las jubilaciones y pensiones contributivas. Las prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por discapacidad, también se ajustarán por este mecanismo.