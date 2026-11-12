Tesla: llega a Argentina con el Model 3 y el Model Y pero sin la Cybertruck

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Tesla, la reconocida automotriz fundada por Elon Musk, confirmará su llegada oficial al mercado argentino el próximo 20 de noviembre. La marca estadounidense desembarcará con una oferta inicial centrada en dos de sus modelos más populares: el sedán eléctrico Model 3 y el SUV Model Y, este último un referente en ventas a nivel global. La decisión de no incluir la Cybertruck en esta etapa inicial se vincula directamente con una reconfiguración en su estrategia de producción.

Según trascendió, la automotriz priorizará la fabricación de sus vehículos autónomos tipo robotaxi, conocidos como Tesla Cybercab, en detrimento de la producción de la popular, pero compleja y costosa, pickup. El primer espacio comercial de Tesla en Argentina se ubicará en el shopping Unicenter de Martínez, provincia de Buenos Aires, donde se dispondrá de un salón de exhibición y venta.

Elon Musk y el desembarco de Tesla en Argentina Allí se ofrecerá un sector dedicado a pruebas de manejo con diez unidades disponibles. La compañía implementará su modelo de venta directa, sin intermediación de concesionarios independientes, para mantener el control total sobre la comercialización y la relación con los compradores.

El freno a la Cybertruck y la apuesta por los robotaxis La Cybertruck, lanzada en noviembre de 2023, no alcanzará el mercado argentino en su primer año de operaciones. La producción de este modelo se ha visto reducida a medida que se acerca su fecha de discontinuación a mediados de 2027. Esta decisión responde a la creciente demanda y necesidad de escalar la producción de los Tesla Cybercab, vehículos autónomos diseñados para servicios de taxi urbano. La compleja fabricación de la Cybertruck compite directamente con la urgencia de aumentar el volumen de robotaxis, lo que ha llevado a un cambio de prioridades para la compañía.