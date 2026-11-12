    • 12 de noviembre de 2026 - 23:23

    Tesla: llega a Argentina con el Model 3 y el Model Y pero sin la Cybertruck

    La automotriz fundada por Elon Musk oficializa su desembarco en Argentina con sus populares vehículos eléctricos para noviembre.

    Tesla desembarcará el 20 de noviembre con el Model 3 y el Model Y.
    Tesla desembarcará el 20 de noviembre con el Model 3 y el Model Y.

    Foto:

    Tesla, la reconocida automotriz fundada por Elon Musk, confirmará su llegada oficial al mercado argentino el próximo 20 de noviembre. La marca estadounidense desembarcará con una oferta inicial centrada en dos de sus modelos más populares: el sedán eléctrico Model 3 y el SUV Model Y, este último un referente en ventas a nivel global. La decisión de no incluir la Cybertruck en esta etapa inicial se vincula directamente con una reconfiguración en su estrategia de producción.

    Leé además

    La compañía prepara un espacio con vehículos en exhibición y una flota destinada a pruebas de manejo en Unicenter.

    Tesla llega a la Argentina: lo anunció con un impactante video y ya puso fecha a su desembarco
    Los jubilados de ANSES percibirán un reajuste del 2,17% de haberes y el medio aguinaldo.

    Jubilados ANSES: cuánto es el bono y el aguinaldo en diciembre de 2026

    Según trascendió, la automotriz priorizará la fabricación de sus vehículos autónomos tipo robotaxi, conocidos como Tesla Cybercab, en detrimento de la producción de la popular, pero compleja y costosa, pickup. El primer espacio comercial de Tesla en Argentina se ubicará en el shopping Unicenter de Martínez, provincia de Buenos Aires, donde se dispondrá de un salón de exhibición y venta.

    Elon Musk y el desembarco de Tesla en Argentina

    Allí se ofrecerá un sector dedicado a pruebas de manejo con diez unidades disponibles. La compañía implementará su modelo de venta directa, sin intermediación de concesionarios independientes, para mantener el control total sobre la comercialización y la relación con los compradores.

    El freno a la Cybertruck y la apuesta por los robotaxis

    La Cybertruck, lanzada en noviembre de 2023, no alcanzará el mercado argentino en su primer año de operaciones. La producción de este modelo se ha visto reducida a medida que se acerca su fecha de discontinuación a mediados de 2027. Esta decisión responde a la creciente demanda y necesidad de escalar la producción de los Tesla Cybercab, vehículos autónomos diseñados para servicios de taxi urbano. La compleja fabricación de la Cybertruck compite directamente con la urgencia de aumentar el volumen de robotaxis, lo que ha llevado a un cambio de prioridades para la compañía.

    Precios estimados y el cupo de importación para Tesla

    Aunque los valores oficiales aún no fueron publicados, las estimaciones del sector automotor argentino sugieren que el Model 3 podría comercializarse a partir de unos 60.000 dólares, mientras que el Model Y, al ser un SUV y el modelo más caro, se posicionaría por encima. En Estados Unidos, el Model 3 parte de alrededor de 36.990 dólares y el Model Y de unos 39.990 dólares, pero los costos e impuestos adicionales en Argentina elevan considerablemente estas cifras. A su vez, la nueva normativa gubernamental para la importación de vehículos electrificados podría favorecer a Tesla, asignándole un cupo inicial de 2.500 unidades para 2027, gracias a su prevista inversión en infraestructura de carga.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Las tormentas más intensas del Súper Niño 2026 llegarán al área agrícola argentina a mediados de noviembre.

    Lluvias intensas: la Bolsa de Cereales advierte acumulados de más de 100 mm por el Súper Niño

    la emotiva carta de despedida de los obispos argentinos al papa leon xiv: gracias por habernos regalado esta inmensa alegria

    La emotiva carta de despedida de los obispos argentinos al Papa León XIV: "Gracias por habernos regalado esta inmensa alegría"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    milei prometio llevar la apertura comercial al 90% y defendio la inteligencia artificial

    Milei prometió llevar la apertura comercial al 90% y defendió la inteligencia artificial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la historia argentina detras de alma misionera, la cancion que emociono al papa leon xiv

    La historia argentina detrás de "Alma misionera", la canción que emocionó al papa León XIV

    Por Redacción Diario de Cuyo