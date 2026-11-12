Milei prometió llevar la apertura comercial al 90% y defendió la inteligencia artificial

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el cierre de la Gala Endeavor Argentina 2026, donde ofreció un discurso ante empresarios y emprendedores centrado en la profundización de la apertura comercial, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la atracción de inversiones en energía y minería. Aunque la exposición se produjo horas después de que el INDEC informara que la inflación de octubre fue del 2,2%, el mandatario evitó referirse al indicador de precios y enfocó su mensaje en el crecimiento estructural de largo plazo.

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Durante su intervención, Milei ratificó el rumbo de desregulación económica impulsado por su gestión y anticipó una fuerte expansión del comercio exterior:

“Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía; lo que hacemos desde el Ministerio de Desregulación, quitando regulaciones, y desde el Ministerio de Capital Humano”, señaló el jefe de Estado, quien precisó que la Argentina tiene actualmente un coeficiente de apertura del 30% y afirmó que buscará “llevarlo al 90%”.

El eje central de la alocución presidencial estuvo dedicado a defender el avance de la inteligencia artificial, tecnología sobre la cual aseguró que la Argentina cuenta con condiciones excepcionales para convertirse en protagonista global y generar “un boom industrial en todos los sectores de la economía”.

Frente a los debates sobre el impacto de la automatización en el mercado laboral, Milei rechazó de plano que la innovación tecnológica genere desocupación: “Es falso que el progreso tecnológico destruye trabajo”, sentenció. Para argumentar su postura, citó el ejemplo histórico de los luditas durante la Revolución Industrial y planteó que, si cada avance técnico hubiese eliminado empleos, con una población diez veces mayor a la de 1800 el desempleo actual sería del 90%. “Hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad”, sostuvo, explicando que cada innovación reemplaza tareas específicas pero crea nuevas actividades.

Minería, energía y RIGI: los pilares del plan oficial

Según detalló el mandatario, el despliegue de la infraestructura de IA demanda cuatro factores clave: energía, minerales críticos, condiciones climáticas para el enfriamiento de centros de cómputo y talento humano. En esa línea, destacó las ventajas competitivas del país —como Vaca Muerta, el potencial nuclear, el cobre, el litio y el uranio, además de las bajas temperaturas del sur argentino— y definió la función del Ejecutivo: “Lo único que le falta al país eran reglas claras. Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”.

Asimismo, Milei enumeró los resultados y reformas vinculadas al sector productivo:

Inversiones bajo el RIGI: Aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones acumula solicitudes por más de US$210.000 millones, de los cuales US$76.000 millones ya cuentan con aprobación.

Seguridad jurídica y retenciones: Resaltó la adecuación de la Ley de Glaciares para brindar previsibilidad a la actividad minera y la baja de retenciones al agro.

Doble impacto económico: Explicó que la IA traccionará la demanda de insumos básicos como cemento, acero, cobre y electricidad para construir data centers, al tiempo que elevará la productividad en el agro, la minería, la salud y la educación. En el cierre, reivindicó a los empresarios como “benefactores sociales”.

El contrapunto con la advertencia del papa León XIV

Las definiciones del Presidente sobre la relación entre inteligencia artificial, Estado y empleo marcaron un claro contrapunto con el mensaje que el papa León XIV brindó el pasado lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA) ante dirigentes sindicales, movimientos sociales, empresarios y académicos.

Mientras Milei abogó por que el Estado se corra y sostuvo que el avance tecnológico multiplica los puestos laborales, el Sumo Pontífice advirtió que la automatización sin marcos regulatorios puede poner en riesgo “tantos puestos de trabajo” y transformarse en “una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”, expresó León XIV, quien reclamó además una intervención activa de los gobiernos (“Los poderes públicos deben velar para que esto no suceda”) y convocó al sector privado a realizar una “inversión ética” que priorice la dignificación del trabajo y el cuidado ambiental.

Contexto: el dato de inflación de octubre

El discurso presidencial tuvo lugar en la misma jornada en que el INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre marcó 2,2%, acumulando un 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y un 33,1% interanual (completando tres meses consecutivos de desaceleración). Previamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado que la inflación núcleo se ubicó en 1,5% —el registro más bajo en 15 meses— y atribuyó la presión sobre el índice general a los cambios en el Régimen de Zona Fría, que impulsaron una suba del 4,2% en el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.