Javier Milei no invitó a los expresidentes a los actos oficiales por la visita del papa León XIV

El Gobierno de Javier Milei decidió no invitar a los ex presidentes argentinos a los actos institucionales organizados por la visita del papa León XIV, quien llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. La decisión deja afuera de la recepción oficial a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, entre otros ex mandatarios.

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La definición fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae y alcanza al encuentro previsto para el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad, uno de los principales acontecimientos protocolares de la primera jornada del Pontífice en Buenos Aires. En cambio, la convocatoria incluye a gobernadores de distintas fuerzas políticas, diputados, senadores nacionales y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La decisión despejó las versiones que habían circulado durante los preparativos sobre una posible participación de quienes estuvieron al frente del Poder Ejecutivo nacional. De esta manera, la administración libertaria concentrará la representación política en dirigentes que actualmente ocupan cargos institucionales.

Aunque no fue convocado por la Casa Rosada, Mauricio Macri participará de una de las celebraciones religiosas previstas durante la visita papal. El ex presidente recibió una invitación del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para asistir a la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo.

Su nombre figura en la lista de invitados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tendrá un lugar en el sector reservado para autoridades y representantes del Ejecutivo porteño.

La situación no modifica la decisión del Gobierno nacional de excluir a los ex mandatarios de la recepción institucional del domingo. La misma determinación alcanza a Alberto Fernández, Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá, quienes también ejercieron la Presidencia en distintos períodos.

En el caso de Cristina Kirchner, existe además una particularidad judicial: la ex presidenta cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la condena en la causa Vialidad. Una eventual participación en una actividad fuera de su domicilio habría requerido una autorización judicial, aunque esa posibilidad no llegó a plantearse en términos protocolares porque no fue invitada.

Villarruel estará en la recepción del Palacio Libertad

Otro de los puntos que generó expectativa durante los preparativos fue la participación de Victoria Villarruel, debido al distanciamiento político que mantiene con Milei. Finalmente, la vicepresidenta fue incluida en la convocatoria para el encuentro del domingo.

El canciller Pablo Quirno confirmó que tanto Villarruel como los gobernadores recibieron invitaciones para la actividad en el Palacio Libertad. La presencia de la titular del Senado también había sido objeto de gestiones en la Cámara alta, donde se aprobó una declaración para solicitar que se garantizara su participación institucional.

Por el momento, no tiene otras actividades confirmadas dentro del programa protocolar. También habían circulado versiones sobre un posible encuentro con el Pontífice en la Nunciatura Apostólica, aunque hasta el martes esa actividad no figuraba en la agenda oficial.

Desde el Vaticano señalaron que la selección de invitados para los encuentros institucionales corresponde a las autoridades de cada país. De esta manera, diferenciaron la organización del viaje apostólico de las decisiones protocolares que toman los gobiernos anfitriones.

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León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, luego de su paso por Uruguay. El presidente Javier Milei lo recibirá en el Aeroparque Jorge Newbery y la agenda inicial incluirá una ofrenda floral en homenaje al general José de San Martín y actividades protocolares en la Casa Rosada, entre ellas una reunión entre ambos.

Posteriormente, se realizará la recepción institucional en el Palacio Libertad, con la participación de representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo y mandatarios provinciales.

El viaje del Pontífice se extenderá durante cuatro jornadas e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será su primera visita a la Argentina desde el inicio de su pontificado.