    • 2 de noviembre de 2026 - 16:52

    Milei se reunió con Argentinos por la Educación y analizaron cambios en la ley educativa

    Representantes de la entidad destacaron los avances del Plan de Alfabetización. El Gobierno impulsará mejoras en el aprendizaje de matemática y busca publicar las evaluaciones por escuela.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei encabezó una reunión en la Casa Rosada con las autoridades de la organización Argentinos por la Educación. Durante el encuentro, los referentes del sector reconocieron el cumplimiento del compromiso asumido por el mandatario en campaña respecto a las metas de alfabetización, destacando que la iniciativa "obtuvo resultados".

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    De la reunión, desarrollada en el Salón de la Ciencia Argentina, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Por parte de la entidad educativa estuvieron presentes su director ejecutivo, Víctor Volman, junto a integrantes del consejo directivo.

    Foco en matemática y reforma legislativa

    Tras los avances reportados en el área de Lengua, las partes coincidieron en la urgencia de aplicar un esquema similar para reforzar los aprendizajes en Matemática. Al respecto, desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que ya se encuentran elaborando una propuesta técnica para abordar esta falencia.

    En ese marco, la ministra Pettovello planteó la intención del Ejecutivo de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional. El objetivo de esta reforma es habilitar la difusión pública de los resultados de las evaluaciones educativas desagregados por establecimiento, permitiendo que las familias conozcan y evalúen el desempeño de las escuelas.

    Compromiso proyectado a 2027

    Al cierre de la jornada, tanto los funcionarios nacionales como los miembros de Argentinos por la Educación ratificaron el trabajo conjunto y se comprometieron a sostener las metas del Plan de Alfabetización con proyección hacia 2027.

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