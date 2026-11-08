Milei encabezó la bienvenida al Papa León XIV: "Su visita es una jornada de gran alegría y reflexión nacional"

El Presidente dio un discurso en el Palacio Libertad junto al Santo Padre, en el que destacó el sentido de unidad del evento y rindió un emotivo tributo a la memoria de Jorge Bergoglio.

El presidente Javier Milei brindó este mediodía un discurso con motivo de la llegada al país de su santidad León XIV. Ante la presencia de autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, dirigentes de todo el arco político y fieles de diversos países de la región, el mandatario destacó la importancia histórica y espiritual del encuentro.

Las frases más destacadas del discurso: Bienvenida a la Argentina: “Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, para quienes profesan otras religiones, para los argentinos no creyentes y también para aquellos que vinieron desde otros países”.

Unidad política: “Me alegra ver a todo el arco político aquí demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”.

El recuerdo de Francisco: “Jorge Bergoglio fue, sin lugar a dudas, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano. Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo”.

El legado de Bergoglio: “Una persona de inmensa generosidad que tuve el honor de conocer de primera mano. Francisco no es sólo inmortal en los cielos, sino también en la tierra, porque la inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte”.