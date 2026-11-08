    • 8 de noviembre de 2026 - 18:58

    Milei encabezó la bienvenida al Papa León XIV: "Su visita es una jornada de gran alegría y reflexión nacional"

    El Presidente dio un discurso en el Palacio Libertad junto al Santo Padre, en el que destacó el sentido de unidad del evento y rindió un emotivo tributo a la memoria de Jorge Bergoglio.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei brindó este mediodía un discurso con motivo de la llegada al país de su santidad León XIV. Ante la presencia de autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, dirigentes de todo el arco político y fieles de diversos países de la región, el mandatario destacó la importancia histórica y espiritual del encuentro.

    Leé además

    Javier Milei no invitó a los expresidentes a los actos oficiales por la visita del papa León XIV

    Javier Milei no invitó a los expresidentes a los actos oficiales por la visita del papa León XIV
    milei se reunio con argentinos por la educacion y analizaron cambios en la ley educativa

    Milei se reunió con Argentinos por la Educación y analizaron cambios en la ley educativa

    Las frases más destacadas del discurso:

    Bienvenida a la Argentina: “Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, para quienes profesan otras religiones, para los argentinos no creyentes y también para aquellos que vinieron desde otros países”.

    Unidad política: “Me alegra ver a todo el arco político aquí demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”.

    El recuerdo de Francisco: “Jorge Bergoglio fue, sin lugar a dudas, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano. Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo”.

    El legado de Bergoglio: “Una persona de inmensa generosidad que tuve el honor de conocer de primera mano. Francisco no es sólo inmortal en los cielos, sino también en la tierra, porque la inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte”.

    Vínculo histórico con la Iglesia: “Nuestros lazos con la Iglesia recorren toda la historia de nuestra nación, desde que el Evangelio llegó a estas tierras hasta nuestra Declaración de Independencia”.

    Cita a Fray Mamerto Esquiú y la Constitución: “En 1853, en ese momento central de nuestra historia, un joven fray se subió al púlpito y le pidió a su pueblo que acompañara el nuevo orden constitucional y obedeciera la ley. Quería que esa Constitución fuera un ancla para la ley”.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El nuevo auditorio tiene capacidad para unas 4.000 personas y su construcción demandó alrededor de 15 años.

    Milei inauguró un templo evangélico en Neuquén y lanzó un mensaje político contra el populismo

    leon xiv en el palacio libertad: las frases mas destacadas del historico discurso del papa en argentina

    León XIV en el Palacio Libertad: las frases más destacadas del histórico discurso del Papa en Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    leon xiv en el palacio libertad: la democracia se fortalece en la busqueda paciente de acuerdos y en el cuidado de la palabra

    León XIV en el Palacio Libertad: "La democracia se fortalece en la búsqueda paciente de acuerdos y en el cuidado de la palabra"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    jorge macri le entrego las llaves de la ciudad de buenos aires al papa leon xiv

    Jorge Macri le entregó las Llaves de la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV

    Por Redacción Diario de Cuyo