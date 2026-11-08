    • 8 de noviembre de 2026 - 18:39

    Jorge Macri le entregó las Llaves de la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV

    El jefe de Gobierno porteño le otorgó la máxima distinción institucional de la Ciudad de Buenos Aires junto al Monumento a Juan de Garay.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de su intensa agenda institucional en la Capital Federal, el papa León XIV recibió este domingo las Llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una emotiva ceremonia protocolar desarrollada en las inmediaciones del Monumento a Juan de Garay.

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    El encuentro tuvo lugar tras las actividades oficiales en la Casa Rosada y simbolizó la bienvenida formal de la capital argentina al Pontífice en su primera visita al país. Durante la entrega de la distinción, el mandatario porteño le expresó al Santo Padre el reconocimiento de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destacó la trascendencia de su llegada.

    El escenario elegido para el homenaje posee un fuerte valor histórico, al erigirse junto a la figura del fundador de la ciudad, en pleno casco histórico porteño.

    Rumbo al Palacio Libertad para el mensaje principal

    Concluida la entrega del saludo institucional y las Llaves de la Ciudad, la comitiva papal emprendió viaje de inmediato rumbo al Palacio Libertad.

    En dicho recinto, el Santo Padre encabeza el evento central del tramo vespertino de su agenda, donde mantendrá un encuentro ampliado con autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de la sociedad civil, líderes religiosos y miembros del cuerpo diplomático acreditado en la Argentina, ocasión en la que brindará su primer discurso de fondo en suelo patrio.

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