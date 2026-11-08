Jorge Macri le entregó las Llaves de la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV

El jefe de Gobierno porteño le otorgó la máxima distinción institucional de la Ciudad de Buenos Aires junto al Monumento a Juan de Garay.

En el marco de su intensa agenda institucional en la Capital Federal, el papa León XIV recibió este domingo las Llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una emotiva ceremonia protocolar desarrollada en las inmediaciones del Monumento a Juan de Garay.

El encuentro tuvo lugar tras las actividades oficiales en la Casa Rosada y simbolizó la bienvenida formal de la capital argentina al Pontífice en su primera visita al país. Durante la entrega de la distinción, el mandatario porteño le expresó al Santo Padre el reconocimiento de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destacó la trascendencia de su llegada.

El escenario elegido para el homenaje posee un fuerte valor histórico, al erigirse junto a la figura del fundador de la ciudad, en pleno casco histórico porteño.

Rumbo al Palacio Libertad para el mensaje principal Concluida la entrega del saludo institucional y las Llaves de la Ciudad, la comitiva papal emprendió viaje de inmediato rumbo al Palacio Libertad.