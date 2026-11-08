    • 8 de noviembre de 2026 - 16:29

    Detienen a un hombre armado con equipos de comunicación en las inmediaciones del escenario donde estará el Papa León XIV

    Ocurrió en Palermo, cerca del escenario donde León XIV dará una misa este lunes. El sujeto, de 25 años, circulaba en una moto con patente trucha, credenciales apócrifas y cuatro equipos de radio. Interviene la jueza María Servini.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A poco más de tres horas del arribo del papa León XIV a la Argentina, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 25 años en las inmediaciones del escenario principal donde el Santo Padre celebrará una misa multitudinaria este lunes en el barrio porteño de Palermo.

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    El sospechoso circulaba en una moto Kawasaki con documentación falsa, una chapa patente que simulaba pertenecer a un vehículo oficial, credenciales apócrifas y cuatro equipos de comunicación tipo handie, cuya procedencia y fin son objeto de investigación.

    El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, una zona estratégica cercana a la Embajada de Estados Unidos y al Monumento a los Españoles, donde se montó la estructura central para los actos masivos del pontífice en Buenos Aires.

    Por orden del Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, el joven quedó detenido e incomunicado imputado por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. En tanto, las autoridades secuestraron el vehículo y los elementos hallados para avanzar con las pericias de rigor en el marco del despliegue de seguridad.

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