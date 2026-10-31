La Bebida: allanaron una vivienda por amenazas y detuvieron a un hombre con dos armas de aire comprimido

El procedimiento se realizó en el barrio Puesta del Sol, en Rivadavia. El sospechoso tiene 33 años y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Un allanamiento realizado en La Bebida, departamento Rivadavia, terminó con la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de dos armas de aire comprimido. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por amenazas.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones de la División UFI Genérica y se concretó en una vivienda del barrio Puesta del Sol. Allí los efectivos detuvieron a un hombre de apellido Rojas.

Otra de las armas encontradas en La Bebida. Durante el registro del domicilio, los investigadores encontraron y secuestraron un teléfono celular Xiaomi, una pistola de aire comprimido CO2 calibre 4,5 milímetros, marca XAction, con su cargador y cuatro balines. También incautaron una carabina de aire comprimido del mismo calibre, marca Leslie, de fabricación china.

Tras el procedimiento, tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 38ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.