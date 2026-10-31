La Bebida: allanaron una vivienda por amenazas y detuvieron a un hombre con dos armas de aire comprimido

Un allanamiento realizado en La Bebida, departamento Rivadavia, terminó con la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de dos armas de aire comprimido. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por amenazas.
El procedimiento se realizó en el barrio Puesta del Sol, en Rivadavia. El sospechoso tiene 33 años y quedó detenido a disposición de la Justicia.
Un allanamiento realizado en La Bebida, departamento Rivadavia, terminó con la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de dos armas de aire comprimido. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por amenazas.
El operativo estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones de la División UFI Genérica y se concretó en una vivienda del barrio Puesta del Sol. Allí los efectivos detuvieron a un hombre de apellido Rojas.
Durante el registro del domicilio, los investigadores encontraron y secuestraron un teléfono celular Xiaomi, una pistola de aire comprimido CO2 calibre 4,5 milímetros, marca XAction, con su cargador y cuatro balines. También incautaron una carabina de aire comprimido del mismo calibre, marca Leslie, de fabricación china.
Tras el procedimiento, tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 38ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.
Rojas deberá comparecer ante una audiencia de formalización, en la que se conocerán los detalles de la investigación y la imputación que podría enfrentar.