    • 31 de octubre de 2026 - 16:40

    La Bebida: allanaron una vivienda por amenazas y detuvieron a un hombre con dos armas de aire comprimido

    El procedimiento se realizó en el barrio Puesta del Sol, en Rivadavia. El sospechoso tiene 33 años y quedó detenido a disposición de la Justicia.

    El rifle encontrado en La Bebida.&nbsp;

    El rifle encontrado en La Bebida. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un allanamiento realizado en La Bebida, departamento Rivadavia, terminó con la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de dos armas de aire comprimido. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por amenazas.

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    El operativo estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones de la División UFI Genérica y se concretó en una vivienda del barrio Puesta del Sol. Allí los efectivos detuvieron a un hombre de apellido Rojas.

    Otra de las armas encontradas en La Bebida.&nbsp;

    Otra de las armas encontradas en La Bebida.

    Durante el registro del domicilio, los investigadores encontraron y secuestraron un teléfono celular Xiaomi, una pistola de aire comprimido CO2 calibre 4,5 milímetros, marca XAction, con su cargador y cuatro balines. También incautaron una carabina de aire comprimido del mismo calibre, marca Leslie, de fabricación china.

    Tras el procedimiento, tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 38ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.

    Rojas deberá comparecer ante una audiencia de formalización, en la que se conocerán los detalles de la investigación y la imputación que podría enfrentar.

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