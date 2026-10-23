Tras allanamientos en La Bebida y Rawson cayó un sujeto ligado a un robo a mano armada

El detenido, de 37 años y de apellido Fernández, quedó alojado en los calabozos de Delitos Central a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Un hombre de 37 años terminó detenido en las últimas horas tras una serie de procedimientos concretados por la Policía de San Juan, en el marco de la investigación por un violento robo agravado cometido con un arma de fuego.

Las medidas judiciales estuvieron a cargo del personal de la Sección Brigada de Investigaciones Central (D-5), con el apoyo operativo de la Unidad de Apoyo Investigativo, quienes irrumpieron en dos inmuebles ubicados en los departamentos de Rivadavia y Rawson.

El primer registro domiciliario tuvo lugar en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida. En ese sitio, los investigadores lograron el secuestro de una motocicleta Siam de 110cc, de color rojo, que estaría directamente implicada en el hecho delictivo.

Posteriormente, las comisiones policiales se trasladaron hasta el Lote Hogar 22, en el departamento Rawson. En esta segunda vivienda se incautaron diversas prendas de vestir y elementos de joyería, al tiempo que se concretó la aprehensión del principal sospechoso, identificado con el apellido Fernández.