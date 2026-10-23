    • 23 de octubre de 2026 - 10:26

    Murió Guillermo García: los detalles de la tragedia

    Las víctimas fatales son un hombre de 83 años oriundo de Buenos Aires y una mujer de 80 de nacionalidad alemana.

    Las víctimas fatales son un hombre de 83 años oriundo de Buenos Aires y una mujer de 80 de nacionalidad alemana.

    Las víctimas fatales son un hombre de 83 años oriundo de Buenos Aires y una mujer de 80 de nacionalidad alemana.

    Foto:

    Las autoridades policiales y judiciales confirmaron la identidad de los dos adultos mayores que perdieron la vida este jueves en un trágico siniestro vial ocurrido este mediodía sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura de la localidad de La Ciénaga, en el departamento Belén, provincia de Catamarca. Las víctimas fatales fueron identificadas como Guillermo Antonio García, de 83 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, e Isabel Irmingard Ritter, de 80 años y de nacionalidad alemana.

    Leé además

    un reconocido empresario murio en el mismo camino donde perdio a su padre

    Un reconocido empresario murió en el mismo camino donde perdió a su padre
    murio saul blanch, la historica voz del primer disco de rata blanca y pionero del heavy metal argentino

    Murió Saúl Blanch, la histórica voz del primer disco de Rata Blanca y pionero del heavy metal argentino

    El hecho se registró a las 12:45 en el kilómetro N° 4.118 del trazado nacional. Según los reportes oficiales, la pareja se desplazaba a bordo de un automóvil Honda HR-V de color blanco cuando, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que el vehículo saliera de la calzada y diera un violento vuelco sobre la banquina.

    A raíz del fuerte impacto, ambos ocupantes quedaron atrapados en el interior del habitáculo entre los hierros retorcidos del automóvil. Al arribar los efectivos de la Comisaría Departamental de Belén junto al personal médico del nosocomio zonal, se constató que tanto García como Ritter fallecieron en el acto producto de las graves lesiones sufridas.

    Para las tareas de extracción y preservación de la escena se requirió la colaboración de dotaciones de Bomberos Voluntarios y de peritos de la División Criminalística de Belén. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se ordenaron las medidas periciales de rigor para determinar la mecánica exacta del siniestro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El joven que murió habría consumido veneno para ratas

    Murió un joven de 27 años y sospechan que se intoxicó con veneno para ratas

    un nene de 10 anos murio tras infectarse con la ameba comecerebros en catamarca: investigan donde se contagio

    Un nene de 10 años murió tras infectarse con la ameba "comecerebros" en Catamarca: investigan dónde se contagió

    alarma en las termas de fiambala: murio un nene de 10 anos por una extrana ameba y analizan las aguas

    Alarma en las termas de Fiambalá: murió un nene de 10 años por una extraña ameba y analizan las aguas

    triple crimen en monte grande: un hombre mato a su mujer, su hijo y su mama

    Triple crimen en Monte Grande: un hombre mató a su mujer, su hijo y su mamá