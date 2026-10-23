Murió Guillermo García: los detalles de la tragedia

Las víctimas fatales son un hombre de 83 años oriundo de Buenos Aires y una mujer de 80 de nacionalidad alemana.

Las víctimas fatales son un hombre de 83 años oriundo de Buenos Aires y una mujer de 80 de nacionalidad alemana.

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Las autoridades policiales y judiciales confirmaron la identidad de los dos adultos mayores que perdieron la vida este jueves en un trágico siniestro vial ocurrido este mediodía sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura de la localidad de La Ciénaga, en el departamento Belén, provincia de Catamarca. Las víctimas fatales fueron identificadas como Guillermo Antonio García, de 83 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, e Isabel Irmingard Ritter, de 80 años y de nacionalidad alemana.

El hecho se registró a las 12:45 en el kilómetro N° 4.118 del trazado nacional. Según los reportes oficiales, la pareja se desplazaba a bordo de un automóvil Honda HR-V de color blanco cuando, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que el vehículo saliera de la calzada y diera un violento vuelco sobre la banquina.

A raíz del fuerte impacto, ambos ocupantes quedaron atrapados en el interior del habitáculo entre los hierros retorcidos del automóvil. Al arribar los efectivos de la Comisaría Departamental de Belén junto al personal médico del nosocomio zonal, se constató que tanto García como Ritter fallecieron en el acto producto de las graves lesiones sufridas.