    • 21 de octubre de 2026 - 08:41

    Murió un joven de 27 años y sospechan que se intoxicó con veneno para ratas

    La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica, donde le practicaron un lavado gástrico pero murió a las pocas horas.

    El joven que murió habría consumido veneno para ratas

    El joven que murió habría consumido veneno para ratas

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Miguel Ángel Inojosa, un joven de 27 años de nacionalidad boliviana, murió en la ciudad de Bandera, Santiago del Estero, después de permanecer internado por una grave intoxicación. Según la información preliminar, habría ingerido veneno para ratas, aunque las circunstancias del episodio todavía no fueron esclarecidas. La Fiscalía intervino para determinar qué ocurrió.

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    El joven fue trasladado de urgencia a la clínica Sagrado Corazón, ubicada en esa localidad del departamento Belgrano, donde recibió asistencia médica.

    Los profesionales le practicaron un lavado gástrico para intentar revertir el cuadro de intoxicación. Sin embargo, su estado de salud empeoró con el paso de las horas y finalmente murió.

    Qué se sabe sobre la muerte del joven en Santiago del Estero

    De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama, una de las hipótesis iniciales apunta a que el episodio podría estar relacionado con un presunto conflicto sentimental con su pareja.

    Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente y los investigadores todavía buscan determinar las circunstancias en las que se produjo la intoxicación.

    Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre cómo habría ingerido la sustancia ni se difundieron conclusiones periciales que permitan establecer qué ocurrió.

    La investigación judicial para esclarecer la muerte de Miguel Ángel Inojosa

    Tras la confirmación del fallecimiento, la Fiscalía de turno dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación y reconstruir las horas previas a la intoxicación.

    En las actuaciones interviene personal de la Comisaría Comunitaria N.º 21 de Bandera, junto con especialistas de Criminalística. Los investigadores trabajan en la recolección de testimonios y otros elementos que permitan determinar las circunstancias del hecho.

    Por el momento, no existe una conclusión oficial sobre las causas de la intoxicación, por lo que la investigación continúa abierta.

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