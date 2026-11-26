El fútbol europeo atraviesa una jornada de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Ingvar Jónsson, exarquero de la Selección de Islandia, a los 37 años. La noticia fue comunicada oficialmente este jueves por la Federación Islandesa de Fútbol y generó una fuerte conmoción en el ámbito deportivo de su país.

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Jónsson había recibido un diagnóstico de cáncer en mayo de este año, momento en el que decidió apartarse de la actividad profesional para iniciar un tratamiento de quimioterapia. En aquel entonces, su club, el Víkingur Reykjavík, había informado públicamente la situación médica y manifestado su total acompañamiento al futbolista.

A lo largo de su carrera, el arquero desarrolló un extenso recorrido en el fútbol islandés, además de sumar experiencia internacional en clubes de Noruega y Dinamarca.

Con el seleccionado mayor de Islandia disputó ocho encuentros oficiales y formó parte del recordado plantel que protagonizó la Eurocopa de Francia 2016, considerada una de las gestas deportivas más importantes en la historia de esa nación:

En aquel torneo continental, el combinado islandés dio uno de los mayores golpes al eliminar a Inglaterra en los octavos de final con una victoria por 2-1.

Posteriormente alcanzó los cuartos de final, instancia en la que cayó frente a la anfitriona Francia por 5-2.

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La historia reciente de Jónsson también quedó vinculada a un encuentro frente a la Selección argentina. En junio pasado, mientras la delegación de Islandia se encontraba en Estados Unidos para disputar un partido amistoso ante el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, los futbolistas realizaron un sentido homenaje en su honor.

Antes del compromiso internacional, los jugadores posaron para una fotografía grupal sosteniendo una camiseta con el nombre de Ingvar Jónsson y le enviaron un mensaje público de fuerza y apoyo mientras transitaba las primeras etapas de su tratamiento contra la enfermedad.