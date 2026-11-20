La muerte de Oriana Aguerreberry, una nena de 8 años, conmocionó a la localidad entrerriana de Concordia y abrió una fuerte polémica por las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

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La familia denunció que todo comenzó tras una agresión sufrida en el colegio, cuando una compañera supuestamente le pegó en la zona de los riñones.

“Uno manda a los chicos a la escuela para que aprendan no para que los maten”, expresó angustiada la abuela de Oriana, ante los medios locales.

También cuestionó la atención médica que recibió su nieta en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde estuvo internada durante más de dos días antes de morir.

La abuela de Oriana, Celia Toledo, relató que la menor contó lo ocurrido al regresar del colegio. “Ese día, Oriana volvió de la escuela y nos dijo que le había pegado una niña”, recordó en diálogo con el medio local 7Páginas.

“Volvió de la escuela y nos dijo que le habían pegado”

Con el correr de las horas, las molestias se agravaron y la nena comenzó a tener dificultades para alimentarse y caminar.

La familia aseguró que la pequeña era una nena sana y que hasta ese momento no había presentado problemas de salud.

El viernes por la noche, sus familiares la llevaron al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Allí le hicieron una tomografía y distintos análisis para determinar qué le ocurría.

Sin embargo, según denunciaron sus allegados, el sábado por la mañana los médicos decidieron darle el alta, pese a que Oriana seguía con dolores.

Esa decisión es uno de los puntos que más cuestionamientos generó entre sus familiares, que sostienen que la nena no estaba en condiciones de regresar a su casa y que sus síntomas no habían desaparecido.

Ante la persistencia del cuadro, el domingo por la noche volvieron a llevarla al hospital. En esa segunda atención, los profesionales detectaron un agravamiento de su estado y resolvieron internarla en terapia intensiva pediátrica.

Una infección que afectó varios órganos

Los estudios realizados durante la segunda internación revelaron una infección que había comprometido varios órganos.

A partir de entonces, Oriana quedó bajo cuidados intensivos, pero su estado continuó deteriorándose y sufrió distintas complicaciones.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, la nena murió en la madrugada del miércoles, después de atravesar más de dos días de internación.

Las acusaciones contra la escuela y el hospital

Tras la muerte de la menor, la familia apuntó contra la escuela primaria N° 4 Manuel José de Lavardén por la presunta agresión y por la falta de intervención ante lo ocurrido.

También cuestionó la atención recibida en el hospital, particularmente la decisión de darle el alta durante la primera consulta.

“Mi nieta era sana. Fue bien a la escuela y volvió con dolor. Acá también hubo negligencia de la primera doctora del hospital, que mandó a Oriana a la casa sin ver los análisis y cuando tenía dolor. Esto se hubiese evitado si actuaban como se debía”, concluyó Celia Toledo.