La Policía trabaja en el lugar para determinar si se trató de un accidente o de un suicidio, mientras intentan dar con una mujer que estaba alojada con él.

Un hombre de 65 años falleció este lunes tras caer al vacío desde el piso 11 del Hotel Embajador, situado sobre la calle Carlos Pellegrini al 1100, en pleno barrio porteño de Retiro. El hecho generó un importante despliegue policial y conmocionó a transeúntes y comerciantes de la zona.

El alerta a las autoridades fue dado por vecinos y personas que circulaban por el lugar, quienes advirtieron el cuerpo tendido sobre la vereda frente al edificio y llamaron de inmediato al servicio de emergencias. Al arribar al sitio, los efectivos confirmaron el deceso del hombre.

Buscan a una mujer y peritan la escena De acuerdo con fuentes policiales, la víctima se encontraba hospedada en la habitación 3 del establecimiento junto a una mujer que hasta el momento no pudo ser localizada. Los investigadores intentan establecer su paradero para tomarle declaración y reconstruir las últimas horas previas al fatal desenlace.