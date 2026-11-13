Hallaron sin vida a un hombre de 65 años en su departamento del barrio San Martín

Los vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor nauseabundo proveniente del domicilio. Personal de la UFI Delitos Especiales, Bomberos y Criminalística trabajaron en el lugar. Las primeras pericias indican que no hay indicios de criminalidad.
Un trágico hallazgo conmocionó a los vecinos del barrio San Martín. Un hombre de 65 años, identificado como Daniel Giménez, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, donde residía solo y recibía escasas visitas de su entorno familiar.
De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores en la escena, el cuerpo presentaba un muy avanzado estado de descomposición, calculándose que llevaba varios días fallecido se estimó un lapso de entre cinco y siete jornadas sin ser visto.
Alarma vecinal y despliegue policial en la zona
El procedimiento se activó luego de que los residentes de la cuadra comenzaran a percibir un fuerte olor nauseabundo que emanaba del inmueble. Ante la preocupación por la prolongada ausencia del vecino, se dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
A raíz de la alerta, se montó un operativo en el lugar que contó con la intervención de efectivos policiales, dotaciones de Bomberos y especialistas de la División Criminalística, abocados a las tareas rigor bajo las directrices de la UFI Delitos Especiales.
Primeras pericias: descartan indicios de violencia
En el marco de las diligencias iniciales llevadas a cabo en el domicilio, los peritos y los funcionarios judiciales inspeccionaron minuciosamente tanto la propiedad como el cuerpo.
De acuerdo con la información preliminar obtenida en la escena, no se constataron indicios de criminalidad ni en el interior de la finca ni en la persona fallecida. Las autoridades judiciales y forenses avanzan en las pericias de rigor para determinar con exactitud los motivos y la data precisa del deceso.