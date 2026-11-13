    • 13 de noviembre de 2026 - 18:02

    Confirmaron al menos un muerto por la explosión de un caño de gas en Lanús: también hay 30 heridos y dos desaparecidos

    Una fuerte explosión durante trabajos de renovación de redes de Metrogas en Remedios de Escalada dejó un muerto, varios heridos y dos directivos demorados.

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    El incidente ocurrió cerca de las 10:52 en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, una zona comercial con alta afluencia de público. Según las primeras investigaciones, una máquina utilizada por una empresa tercerizada para Metrogas habría dañado accidentalmente una tubería de media presión que contenía gas, desencadenando la violenta detonación y el posterior incendio que afectó a locales comerciales y viviendas linderas.

    Las llamas, de gran intensidad, obligaron a la evacuación inmediata del perímetro y al despliegue de un masivo operativo de bomberos voluntarios de municipios aledaños, policía, defensa civil y cruz roja. La fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 descentralizada, tomó intervención en el caso y ordenó la demora inmediata de dos directivos de Metrogas, apuntando a una posible violación de los protocolos de emergencia por parte de la empresa y la subcontratista.

    Operativo de emergencia en la zona afectada por Metrogas

    Las autoridades municipales informaron que la situación del fuego estaba controlada, pero el suministro de gas aún no había sido cortado por completo, lo que dificultaba la extinción total de las llamas. El operativo de emergencia incluyó la participación de más de 200 efectivos, 30 autobombas y 14 ambulancias, distribuidos en tareas de contención del fuego, revisión de estructuras, medición de gases y asistencia a los damnificados. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital Evita, mientras que otros fueron derivados a nosocomios locales.

    Vecinos de la zona relataron escenas de pánico, describiendo la explosión como “un trueno muy fuerte” o “como si fuera un misil”. Varios testigos afirmaron haber percibido un fuerte olor a gas horas antes del estallido, y algunos cuestionaron la falta de medidas de prevención y la demora en la evacuación de la zona. Helena, dueña de una fiambrería completamente destruida, expresó: “Perdimos todo. No quedó nada. La gente se quedó sin trabajo. No tenemos seguro”. El club Atlético Lanús también manifestó su solidaridad y se puso a disposición para colaborar con los damnificados.

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