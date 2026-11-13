Confirmaron al menos un muerto por la explosión de un caño de gas en Lanús: también hay 30 heridos y dos desaparecidos

Una fuerte explosión durante trabajos de renovación de redes de Metrogas en Remedios de Escalada dejó un muerto, varios heridos y dos directivos demorados.

Una fuerte explosión seguida de un incendio devastó el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, este viernes. El siniestro, que comenzó tras la rotura de un caño maestro de gas durante trabajos de renovación de red, dejó un saldo preliminar de al menos un fallecido, dos desaparecidos y unos 30 heridos, varios de ellos de gravedad, afectando directamente a la empresa Metrogas.

El incidente ocurrió cerca de las 10:52 en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, una zona comercial con alta afluencia de público. Según las primeras investigaciones, una máquina utilizada por una empresa tercerizada para Metrogas habría dañado accidentalmente una tubería de media presión que contenía gas, desencadenando la violenta detonación y el posterior incendio que afectó a locales comerciales y viviendas linderas.

Las llamas, de gran intensidad, obligaron a la evacuación inmediata del perímetro y al despliegue de un masivo operativo de bomberos voluntarios de municipios aledaños, policía, defensa civil y cruz roja. La fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 descentralizada, tomó intervención en el caso y ordenó la demora inmediata de dos directivos de Metrogas, apuntando a una posible violación de los protocolos de emergencia por parte de la empresa y la subcontratista.

Operativo de emergencia en la zona afectada por Metrogas Las autoridades municipales informaron que la situación del fuego estaba controlada, pero el suministro de gas aún no había sido cortado por completo, lo que dificultaba la extinción total de las llamas. El operativo de emergencia incluyó la participación de más de 200 efectivos, 30 autobombas y 14 ambulancias, distribuidos en tareas de contención del fuego, revisión de estructuras, medición de gases y asistencia a los damnificados. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital Evita, mientras que otros fueron derivados a nosocomios locales.