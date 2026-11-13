Revés para el financista de Chiqui Tapia: el Banco Central dio de baja billetera virtual de Sur Finanzas

El Banco Central de la República Argentina dio de baja la billetera virtual de Sur Finanzas por inactividad y contradicciones, complicando la situación judicial de Ariel Vallejo.

El Banco Central (BCRA) dispuso la baja de la billetera virtual de Sur Finanzas, financiera propiedad de Ariel Vallejo, un financista vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Esta medida se suma a los reveses judiciales que enfrenta el empresario, quien se encuentra procesado por presunto lavado de dinero y evasión tributaria.

La resolución, firmada por Juan Curuchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, se fundamenta en la inactividad que supera los 180 días de Sur Finanzas PSP SA como proveedor de servicios de pago. Esta inactividad declarada contrasta fuertemente con las transferencias multimillonarias que la entidad regulatoria detectó en los movimientos de la financiera.

Según las verificaciones del BCRA, solo en julio de 2025 se registraron casi tres millones de transferencias por un monto cercano a los 394 mil millones de pesos. La contradicción se agrava al considerar que Sur Finanzas declaró no haber realizado operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026, a pesar de que los inspectores constataron movimientos hasta diciembre de ese mismo año.

Irregularidades y contradicciones en la operatoria de la financiera La situación se complica para Sur Finanzas dado que la empresa dejó de presentar informes obligatorios al Banco Central desde julio de 2025 y no entregó toda la documentación requerida por los organismos de supervisión. La entidad financiera había invocado medidas judiciales para justificar la falta de información, pero el BCRA rechazó que estas restricciones fueran una explicación suficiente para las irregularidades administrativas detectadas.

Las presentaciones de Sur Finanzas fueron consideradas incompletas y carentes de información contable actualizada, lo que impidió un análisis adecuado de su actividad previa. El Banco Central advirtió que mantener a la financiera en el registro oficial representaría un riesgo para la integridad y confiabilidad del sistema de pagos, comprometiendo la seguridad, transparencia y protección de los usuarios.