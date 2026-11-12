Scaloni se quebró tras renovar con Argentina: "Estoy feliz, a pesar de que no son momentos fáciles"

Lionel Scaloni vivió uno de los momentos más emotivos desde que asumió al frente de la Selección Argentina. Minutos después de que Claudio “Chiqui” Tapia anunciara oficialmente su renovación hasta 2030, el entrenador tomó la palabra, habló del difícil momento familiar que atraviesa y terminó quebrándose frente a los periodistas en el predio de Ezeiza.

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“ Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles familiares para mí, esto me llena . Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión”, expresó el entrenador luego de que el presidente de la AFA confirmara públicamente la extensión del vínculo por el período 2027-2030.

La emoción tuvo un motivo especialmente doloroso. Scaloni perdió recientemente a su madre y reconoció que la renovación llegó en medio de una semana particularmente difícil. Al intentar explicar sus lágrimas, dejó una de las frases más personales de toda la conferencia.

“ Intento no emocionarme, no hablar. Sufrimos mucho esta semana; fue complicada. Por eso decía que la felicidad por renovar es enorme, pero hubiera sido completa si ella lo hubiera visto ”, contó. Y agregó: “Anécdotas con mi vieja tengo mil. Era la hinchada número uno; extrañaré su mensaje antes de cada partido, pero bueno, seguiremos”.

Scaloni reveló que dentro del plantel existía un fuerte deseo de que continuara al frente de la Selección. “ Los jugadores son los que más están conmigo y querían que siga ”, afirmó.

UFFF, ESTO DE SCALONI LLORANDO:“ME EMOCIONA HABLAR DEL HINCHA. Les agradezco la muestra de cariño de los últimos días por lo de mi vieja…Gran parte de la elección fue SEGUIR POR LA GENTE. Darles esta felicidad que tienen con la Selección y ojalá la sigan teniendo”. https://t.co/7iZvZG9aHF

También habló de la reacción de su familia. Contó que sus hijos recibieron con entusiasmo la noticia e incluso bromeó con el sueño futbolístico del mayor: “El más grande está ilusionado con jugar con la camiseta de la Selección; lo veo difícil, pero capaz que podemos hacer algo con Placente para que, aunque sea un partido, lo ponga”.

El entrenador reconoció además que las muestras de afecto recibidas por parte de los hinchas tuvieron un peso importante al momento de tomar la decisión. Durante los últimos días, según contó, recibió tanto pedidos para continuar como mensajes en los que le dejaban libertad absoluta para decidir.

“Gran parte de la decisión es seguir por la gente, sin dudas. Darles esta felicidad que tienen con la Selección y ojalá la sigan teniendo”, aseguró. Luego explicó que su emoción respondía a “una mezcla de sentimientos”.

Qué dijo sobre Messi

Consultado por Lionel Messi, Scaloni reconoció que todavía no había conversado con el capitán sobre la renovación.

“Con Leo no hablé; espero que esté contento de que pueda seguir”, señaló.

El DT también remarcó la ventaja que representa mantener una base de futbolistas que conoce desde hace años la dinámica del cuerpo técnico. Sin embargo, dejó en claro que el desafío de este nuevo período estará también en incorporar jugadores y conseguir que rápidamente comprendan la idea del equipo.

“Es una ventaja que tengamos jugadores que ya nos conocen, pero esto es fútbol y lo importante es que los que vengan se adapten a lo que queremos y a sus compañeros. De eso se trata: conocerse”, explicó.

Scaloni habló de Paredes y fue contundente

Otro de los nombres que apareció durante la conferencia fue Leandro Paredes. Scaloni contó que conversó personalmente con el mediocampista cuando visitó el predio y dejó abierta la puerta para sus futuras convocatorias, aunque puso una condición clara: necesita verlo en plenitud.

“Es indudable que es un gran jugador de fútbol, que estando bien es el mejor centrocampista que pueda haber para la Selección Argentina, pero tiene que estar bien”, sostuvo.

El técnico explicó que no se trata exclusivamente de cuántos partidos dispute con Boca, sino del nivel físico y futbolístico que pueda alcanzar. “Necesita competir al máximo nivel, entrenarse al máximo nivel y estar fino”, señaló.

Y agregó: “No está la puerta cerrada bajo ningún concepto. Estando al máximo nivel, marca diferencias, sin dudas”.

La visita del Papa y una reflexión sobre Argentina

Scaloni también fue consultado por la reciente visita del papa León XIV y destacó especialmente las imágenes de miles de personas reunidas durante su paso por el país.

“Es un momento histórico para el país donde no hay ningún tipo de problema entre ninguno; todo el mundo se aglomera en la calle para verlo, saludarlo, intentar tocarlo”, manifestó.

El entrenador reconoció que le hubiera gustado participar personalmente de alguna de las actividades y destacó la sensación que dejaron las multitudinarias convocatorias.

“Me hubiera gustado estar, incluso verlo pasar como cualquier persona. La sensación de que el país es feliz por un momento y escuchar sus palabras a uno lo toca”, expresó.

Scaloni también pidió que el mensaje papal tenga continuidad: “Lo importante es que las palabras no se las lleve el viento, sino que lo que él dice lo llevemos a cabo. Lo importante es que el país se juntó y se sintió identificado. Fue muy lindo”.

De las dudas después del Mundial a la renovación hasta 2030

La confirmación de este jueves terminó de cerrar un período de incertidumbre que había comenzado después de la final del Mundial 2026. Tras la derrota ante España, Scaloni había puesto en duda su continuidad y reconoció que necesitaba detenerse a evaluar diferentes aspectos antes de comprometerse con otro ciclo completo.

El escenario comenzó a cambiar durante la primera fecha FIFA posterior al Mundial. En la conferencia previa al amistoso ante Bolivia, el entrenador ya había mostrado una mayor predisposición a continuar.

“La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Y con respecto a lo mío: no hay novedades. Ya hablaremos con el presidente”, había explicado.

En aquella oportunidad también dejó clara su relación con el cargo: “Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar”.

“Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Siempre después de un torneo así tan emotivo uno repiensa las cosas”, había agregado.

Las conversaciones finalmente terminaron en acuerdo y Tapia fue el encargado de anunciarlo este jueves en la conferencia previa al partido con Uruguay: Scaloni y su cuerpo técnico seguirán al frente de la Selección durante el período 2027-2030.

El primer compromiso después de la confirmación será este viernes ante Uruguay en La Bombonera. Luego, Argentina enfrentará a Costa Rica el martes 17 en Córdoba, con Scaloni ya oficialmente ratificado para conducir el próximo ciclo mundialista.