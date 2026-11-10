Lionel Scaloni renovará con la Selección argentina hasta 2030 y buscará un récord histórico

Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección argentina. El entrenador llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta 2030 y el anuncio oficial se realizaría este jueves, durante la conferencia de prensa previa al amistoso ante Uruguay, que se disputará el viernes 13 en La Bombonera.

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La continuidad del técnico campeón del mundo le permitirá afrontar un desafío inédito en la historia del seleccionado: dirigir tres Copas del Mundo consecutivas . Si se confirma su presencia en el Mundial 2030, Scaloni habrá estado al frente del equipo en Qatar 2022, Norteamérica 2026 y el torneo del Centenario. De esa manera, superará a César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, quienes dirigieron dos Mundiales cada uno.

La renovación llega después de un momento de incertidumbre. El 19 de julio, tras la derrota en la final ante España, Scaloni había puesto en duda su continuidad y habló de la necesidad de realizar una evaluación sobre el ciclo que comenzó en 2018. Ahora, con una base renovada de futbolistas y sin Lionel Messi como parte del proyecto deportivo, el entrenador tendría decidido seguir al frente del equipo.

La intención de la AFA es cerrar los últimos detalles del vínculo para realizar un anuncio conjunto con su presidente, Claudio Tapia. Las gestiones se llevan adelante contrarreloj, con la intención de oficializar la renovación durante la última gira de la Selección en 2026.

El camino de Scaloni comenzó en 2018, cuando asumió de manera interina luego de la eliminación argentina en el Mundial de Rusia, donde se desempeñaba como ayudante de campo de Jorge Sampaoli. Su primer partido al frente del seleccionado mayor fue el 7 de septiembre de ese año, en un amistoso ante Guatemala que terminó con victoria por 3 a 0.

Antes de ese estreno, el entrenador ya había conseguido un título con la Sub 20: en agosto de 2018 se consagró campeón del Torneo de L'Alcúdia, tras vencer a Rusia por 2 a 1 en la prórroga de la final. En aquel cuerpo técnico también estaban Walter Samuel y Pablo Aimar, quienes luego lo acompañarían en el seleccionado mayor.

Desde su llegada, Scaloni dirigió 107 partidos, con 79 victorias, 18 empates y apenas 10 derrotas, números que representan una efectividad del 79,43%.

En cuanto a títulos, consiguió cuatro conquistas con la Selección: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 frente a Italia, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Con esos logros comparte el segundo lugar entre los entrenadores más ganadores del seleccionado junto a Alfio Basile, quien obtuvo dos Copas América, la Copa Rey Fahd de 1992 y la Copa Artemio Franchi de 1993.

El primer puesto continúa en manos de Guillermo Stábile, que acumuló siete títulos entre 1940 y 1960: seis Copas América y un campeonato Panamericano.

Sin embargo, las conquistas de Scaloni tienen un valor especial por haber incluido una Copa del Mundo, un logro que no consiguieron ni Basile ni Stábile.

El récord de invictos que marcó el ciclo

Otro de los hitos de la era Scaloni fue la racha de 36 partidos consecutivos sin derrotas, que convirtió a la Selección argentina en la dueña de una marca histórica antes del Mundial de Qatar 2022.

El equipo superó así el registro anterior de 31 encuentros invictos que pertenecía al ciclo de Alfio Basile. La racha comenzó el 2 de julio de 2019, con la derrota por 2 a 0 ante Brasil en las semifinales de la Copa América, y se extendió hasta el 22 de noviembre de 2022, cuando Arabia Saudita sorprendió a la Argentina y le ganó 2 a 1 en el debut mundialista.

Durante ese período, el seleccionado consiguió 26 triunfos y 10 empates, una marca que quedó entre los grandes registros de la historia del fútbol argentino.