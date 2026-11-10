La Panterita Ángeles Salinas defenderá su título cuyano de boxeo en San Juan

Ángeles Salinas, conocida en el ambiente del boxeo como “La Panterita”, tendrá un nuevo desafío sobre el ring. La boxeadora sanjuanina defenderá por primera vez el título cuyano amateur de la Asociación de Managers, Boxeadores Amateurs y Profesionales de Argentina (AMBAPA) el próximo 13 de noviembre, en una velada que se realizará en su propia casa: el club Julio Mocoroa.
La púgil, que conquistó el cinturón en agosto pasado, ya conoce a su retadora y comenzó a preparar una pelea que tendrá un significado especial. Será la primera defensa de una corona que luce con orgullo y que la convirtió en la primera y única campeona cuyana de la categoría por AMBAPA.
Salinas llega a este compromiso con un recorrido invicto en sus presentaciones. A lo largo de su trayectoria enfrentó a boxeadoras sanjuaninas y también a rivales que llegaron desde Mendoza y San Luis. Ahora tendrá la oportunidad de ratificar su condición de campeona frente a su público y en el gimnasio que la vio crecer deportivamente.
La noche promete emociones fuertes, ya que también marcará la despedida de Ezequiel “Pac Man” Fernández, quien dejará la actividad boxística en esa misma jornada.
Agustín Aubone también defenderá su corona
La programación tendrá otro atractivo importante con la presentación de Agustín Aubone, quien realizará su primera defensa del título frente a un retador mendocino. De esta manera, la velada reunirá a varios de los representantes del boxeo amateur sanjuanino ante púgiles de la vecina provincia.
El programa se completará con los siguientes combates
- Agustín Aubone (San Juan) vs. Aguilera (Mendoza).
- Franco Martínez (San Juan) vs. Juan Valenzuela (Mendoza).
- Thiago Caballero (San Juan) vs. Tiziano Rodríguez (Mendoza).
- Ignacio Ibaceta (San Juan) vs. Enzo Guajardo (Mendoza).
- Lisandro Díaz (San Juan) vs. Laureano Sombras (Mendoza), 57 kg.
- Bruno Núñez (San Juan) vs. Cristian Ordóñez (Mendoza), 69 kg.
- Jaime Muñoz (San Juan) vs. Pablo Mansilla (Mendoza), 60 kg.
- Maico Flores (San Juan) vs. Facundo Cabreros (Mendoza), 69 kg.
- Benjamín Almazán (San Juan) vs. Eric Mansilla (Mendoza), 64 kg.
- Lautaro Salinas (San Juan) vs. Emanuel Alonso (Mendoza), 54 kg.
Con dos defensas de títulos y el adiós de uno de sus referentes, el Julio Mocoroa se prepara para una noche especial. Para Ángeles Salinas será, además, la oportunidad de demostrar que el cinturón cuyano sigue en buenas manos y que La Panterita está lista para seguir haciendo historia en el boxeo sanjuanino.